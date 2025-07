La tajante respuesta de Gloria Camila a los ataques de Kiko Jiménez en 'Fiesta': "Es deleznable lo que está diciendo"

La guerra entre la familia de Michu y los Ortega Cano ha vivido nuevos episodios este fin de semana. Este pasado sábado 26 de julio, Kiko Jiménez cargaba duramente contra Gloria Camila, al abordar la polémica en los medios de comunicación. Un día después, ha sido la hija de Rocío Jurado quien ha respondido.

Jiménez formó parte de los Ortega Cano durante su noviazgo con la actriz, relacionándose también con su excuñada recientemente fallecida. “He sentido vergüenza al ver que se habla de los intereses de una menor, que se le ha expuesto a una menor de ocho años, en un plató, primero una, luego la otra”, expresaba la pareja Sofía Suescun

“Me ha parecido tan deleznable que esperaba que el tema pasara y no tocarlo cuando me tocara venir”, agregaba, señalando así sus largas semanas de ausencia en el magacín que conduce Emma García y que en su etapa estival presentan Álex Blanquer y César Muñoz, junto con Terelu Campos.

“Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor”, añadía. Gloria Camila no sólo le ha respondido, sino que le ha soltado un sonoro zasca.

“Me parece deleznable que salga este señor diciendo eso cuando él es el primero que se ha sentado en platós de televisión cobrando para hablar mal de mí y de mi familia”, declaraba la protagonista de Dos vidas en Fiesta este domingo 27 de julio.

Gloria Camila en 'Fiesta'. Mediaset

Desde Fiesta se ha mostrado la complicada realidad a la que se enfrenta la hija de Michu y José Fernando. El magacín realizó un reportaje semanas antes, en el que los vecinos ya señalaban que la finada apenas tenía relación con su madre, Inmaculada, así como tampoco con su hermana, Tamara.

Los testimonios de los vecinos apuntaban a que la pequeña Rocío debería quedarse con su familia paterna. De hecho, Gloria Camila ha defendido a su hermano ante esta situación. “Mi sobrina tiene un padre que es mi hermano, eso que no se le olvide a nadie”, expresaba.

Miguel Frigenti y Gloria Camila en 'Fiesta'. Mediaset

Gloria Camila recordaba que ha sido tanto ella como su familia los primeros que han pedido “respeto por la niña”. “Las que no lo han hecho han sido la madre y la hermana de la madre de la pequeña”, recordaba.

La colaboradora ha recordado que su labor en Fiesta es la de ser tertuliana, lo que implica que tiene que opinar de todos los temas de la tarde, incluido el que le afecta tan directamente. La propia Gloria Camila aprovechaba para recordar que ella “no ha hablado mal” de Michu “en la vida”.