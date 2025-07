El sentido tributo de Terelu Campos a su madre en su debut como presentadora en 'Fiesta': "La jefa estrenaba de rojo"

Y ha llegado el momento esperado: Terelu Campos retoma su puesto de presentadora de un programa. Este 26 de julio, la comunicadora debutaba como conductora en Fiesta, un fin de semana después de que Emma García se despidiese para tomar unas merecidas vacaciones.

Junto con Álex Blanquer y César Muñoz, la televisiva se ha puesto al frente de Fiesta este mismo sábado. Se trata del primer formato que conduce desde el extinto Sálvame. De ahí, que la malagueña haya querido tener un toque emotivo y realizar un homenaje a su madre: la gran María Teresa Campos.

Ataviada con un traje de color rojo escarlata, Terelu comenzaba dando las gracias por esta oportunidad. “Estoy ilusionada, encantada de estar con vosotros, de pasar unos fines de semana de Fiesta con todos. Hemos preparado un verano magnífico y sé que nos van a acompañar, porque no van a tener mejor cosa que hacer”, declaraba mirando a la audiencia.

Terelu respondía justo después a la pregunta de Blanquer del motivo por el que quería debutar como presentadora de Fiesta de color rojo y “pisando fuerte”, haciendo referencia también a sus zapatos, los cuales también tenía su simbología.

“Pisando fuerte porque yo heredé, hace muchos años, que la jefa estrenaba de rojo. Entonces, yo siempre que estreno un programa, vengo de ese color”, explicaba Terelu. “Y, luego, hoy le he pedido a Pepa, la estilista, que necesitaba tener un guiño a ella”, expresaba la presentadora.

Álex Blanquer, Terelu Campos y César Muñoz en 'Fiesta'. Mediaset

La cámara enfocaba a los zapatos de la comunicadora, los cuales eran de su madre. “Son los suyos y están magníficamente custodiados aquí, en Telecinco. Están en ese departamento de sastrería tan magnífico”, compartía la conductora, generando un fuerte aplauso de los espectadores presentes en el plató.

Los zapatos son unos espectaculares stilettos en blanco y negro con detalles en carmín. Justamente, ese color es el que hace juego con el traje rojo que ha lucido Terelu en su rentrée como presentadora en Telecinco.

Las zapatos de María Teresa Campos en los pies de Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

César Muñoz no dudaba en compartirle lo contento que estaba de trabajar con ella. “Ya lo he hecho con tu hermana y con tu hija. Eras la última Campos que me quedaba”, expresaba el extremeño, provocando que Terelu le diera un fortísimo abrazo.

Terelu se hace cargo de ciertas secciones. Aunque parecía que sólo iba a conducir la llamada Aires de fiesta, en la que se hace un repaso nostálgico a la carrera de grandes figuras (y que evoca al mítico Qué tiempo tan feliz que condujo su progenitora), lo cierto es que ha estado presente en el primer debate de actualidad, relacionado justo con las palabras de Escassi en De viernes, donde ella es tertuliana.