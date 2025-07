¿Usa Shakira una doble para atender a los fans? Pilar Vidal siempre la duda en ‘Espejo Público’: “Tenía otra cara”

En la sección Más Espejo, Gema López ha tratado en Espejo Público noticias sobre personajes nacionales de la prensa rosa como Carmen Cervera, Tamara Falcó y Alejandra Rubio. Y, tras esto, fijaron sus ojos en Shakira, quien ha emprendido una nueva aventura empresarial.

Pilar Vidal entonces hizo un gesto para hablar de la cantante, pero se frenó. Y Gema López, que aseguró conocerla muy bien, le dio pie para que expresase lo que considerase oportuno. “Tengo una duda. No puedo revelar todo”, introducía Vidal.

“Me gustaría y lo voy a intentar averiguar”, seguía apuntando, antes de soltar la bomba. “Alguien que conozco ha estado hace poco viendo un show de Shakira, y tuvo acceso a conocer a Shakira. Y me enseñó una foto, y no era Shakira. Te juro que no era Shakira”, apuntó.

“No sé, lo estoy intentando averiguar, si Shakira tiene una doble, antes y después del show, que es exactamente igual”, detallaba Vidal. La periodista, además, recordó que esto no sería algo exclusivo de Shakira, y que habría otros cantantes que hacen jugadas similares.

Para que no hubiera duda, le preguntaron a Vidal si se trataba de ir a conocer a Shakira después del show. “De hecho gente que venía conmigo le dijo: esto es una doble. Los propios que la vieron me dijeron que en el show estaba más delgada, tenía otra cara”.

“Y eso lo pagas y no es gratis”, deslizaban desde el plató. Pero Vidal quiso hacer un apunte: en el caso al que ella se estaba refiriendo “era gratis” conocer a Shakira, “porque tenían personas en común”.

“Como sabes que soy La loba oficial de España. La quiero conocer de verdad. No quiero conocer a la fake”, terminaba por decir Pilar, antes de pasar el programa a otros asuntos.

Aunque Pilar Vidal no lo ha mencionado, Shakira tiene imitadoras muy conocidas, como, por ejemplo, la venezolana Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca. Incluso, en algunas ocasiones, han llegado a posar juntas.

Fue a los 12 años cuando Rebeca Maiellano notó que tenía un parecido razonable con la cantante de Suerte, y desde entonces comenzó a perfeccionar esa similitud. Ha llevado a cabo presentaciones como imitadora de Shakira, y ha participado como tal en programas tanto de Venezuela como en Venezuela y México, Colombia, Brasil, Guatemala y Estados Unidos.