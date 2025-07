Marta Sánchez, tajante con Isabel Jiménez: “Me han criticado más por mi forma de ser que por mi lado artístico”

Es cantante, ocasional colaboradora de televisión, y también ha hecho sus pinitos como actriz e incluso presentadora. Marta Sánchez fue este jueves la protagonista de una nueva entrega de Mis raíces, el programa de entrevistas conducido por Isabel Jiménez, en Cuatro, que se estrenó la semana anterior.

Marta ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera. Y en el programa de Mediaset han recuperado, por ejemplo, cuando compuso su propia letra para el himno de España, y que interpretó en un concierto.

“Me gustan las críticas. Cuando todo el mundo dice que eres maravilloso y que lo haces todo muy bien, es que algo no funciona”, reflexionaba. Sánchez afirmaba que todo el mundo tiene un punto débil “y una parte de nosotros que no es tan mágica o tan talentosa. Me gusta que me digan mis defectos para corregirlos. No me gusta que me alaben todo porque yo no soy perfecta”.

“Más allá de los haters que hay veces que creo que tampoco te conocen lo suficiente como para dictaminar unas cosas que son muy crudas y muy desagradables. Yo creo que me han criticado más por mi forma de ser que por mi lado artístico”, exponía la invitada de Mis raíces.

“¿Te has sentido producto, objeto e infravalorado?”, pregunta Jiménez en otro momento de la charla. “No sé, hace tanto tiempo que pasó eso”, aseguró la de Desconocida. “Creo que en realidad me he sentido muy valorada”, añadía.

Isabel Jiménez y Marta Sánchez en 'Mis raíces'.

“Esos accidentes laborales que les pasan a algunas mujeres, que han sido acosadas y tal. He tenido la suerte de que no lo he pasado mal con eso. He tenido un par de mánagers que eran un poco caraduras que se creían que por ser tus managers podían entre comillas coquetear contigo. Pero no hasta el punto de temblar o de sufrir”, detallaba.

“También he tenido mucho carácter”, seguía exponiendo la intérprete. Marta explicó que siempre ha tenido las cosas muy claras “y he intentado hacerme valorar. De ahí mi fama”. Jiménez le preguntó a qué se refería en concreto. “De que soy difícil para trabajar. Pero la gente, cuando marcas límites, dicen que eres difícil que decir que eres una persona con las cosas claras”.

En Mis raíces, Marta ha estado acompañada por su madre, María Paz López, y su hija, Paula Cabanas, que ha dado su primera entrevista en televisión. El regreso de Sánchez a su barrio, recordando sus orígenes, atrajeron al 5% de los espectadores, con 382.000 fieles de media.