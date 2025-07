Una exnovia de Alonso Caparrós llama a ‘Espejo Público’ y lanza una petición: “No quiero que se me nombre”

Espejo Público tenía un mensaje muy importante para Alonso Caparrós. Una suerte de regalo envenenado, y que iba relacionado con unas declaraciones que hizo la semana anterior en ese mismo plató, cuando desveló que él tuvo una novia a la que casi doblaba la edad.

“Tú la semana pasada, aquí, dijiste que hace años tuviste una relación con una chica a la que sacabas 20 años. Y que esa relación no iba a ningún sitio”, le ha recordado Gema López, en la sección Más Espejo, destacando que fue un comentario que tuvo “mucha repercusión”.

Gema López dio paso al vídeo de esas declaraciones. “Tras ver las imágenes, Y tuve una relación con una chica de 23 años y aprendí que una relación con esa diferencia de edad es algo imposible y que no lleva a ningún lado”, dijo entonces Alonso. “No va a ningún lado, hasta hoy”, le apostilló López.

“Lo que me preocupa es que quién ha podido llamar en relación con esto”, reconocía Caparrós, recordando que “hace mucho tiempo, y no dije nombres ni nada”. “Me debato entre voy a recibir una llamada de una persona enfadada o una que se alegra de reencontrarse”, reconocía. “Con mucho temor, vamos a escuchar esa llamada”, dijo a continuación.

El programa dio paso a una llamada de alguien que quería mantener su identidad oculta, y a quien se distorsionó la voz. Y exponía: “Sé que Alonso se refería a mí. Quiero pararlo antes de que dé más detalles. Yo no me dedico a esto. Y no quiero que se me nombre”.

Alonso Caparrós en 'Espejo Público'.

Esa persona admitió que “es cierto lo que se ha contado. Y aunque diga lo contrario, yo tengo muy buen recuerdo de él. Pero la relación no terminó como yo deseaba”.

Por último, esa mujer también puso énfasis en que “yo era más joven que él, pero sé que no soy la más joven con la que ha estado, ni era la única con la que estaba en ese momento. Me ha molestado que hable de mí y le pido que no lo vuelva a hacer”.

“¿No te crees que haya llamado?”, le preguntó Pilar Vidal entonces a Alonso. “Sí creo que haya llamado. Pero dudo que sea a la que yo me refería”, reconocía Caparrós. “No mencioné su nombre. Y la cosa no terminó mal, no terminó como se quería”, añadió.

Gema López le preguntó si esa mujer se pilló más de él que él de ella, y Alonso le respondió que “puede ser”, y que rompieron “en persona” porque “era una cosa que no nos llevaba a ningún sitio”.