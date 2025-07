Carmen Borrego enfrenta a los colaboradores de 'Vamos a ver': "Con la edad que tengo, estoy para comerme"

Carmen Borrego vuelve a protagonizar el club social de Vamos a ver. Después de que los colaboradores del programa opinaran sobre su aspecto físico durante este miércoles, 23 de julio, la hija de María Teresa Campos ha entrado por teléfono para 'cantarles las cuarenta'.

Y es que Joaquín Prat fue el primero que no se mordió la lengua al ver el famoso "robado": “Debería hacer un poquito más de ejercicio. Un pilates, un paseo”. Un comentario que desató la polémica y que, además, contradijo Alejandra Rubio, ya que desveló que su tía se cuida mucho y sale siempre a andar.

Telecinco ha podido hablar con un testigo que presenció el momento en el que capturaron las imágenes de Carmen Borrego, que ha asegurado que "los paseos eran estratégicos, que ella mantenía una actitud esquiva y que el ambiente era tenso". "Una persona se acercó a saludarla y ella fue muy desagradable. Subió las escaleras como una diva", ha expuesto.

La colaboradora de Vamos a ver contó en una entrevista que no tomaba alcohol desde que volvió de Supervivientes. Una información que también desmiente el testigo: "Ella se pidió un gran copón".

El humor ha reinado en el plató del programa después de esta declaración. Alessandro Lequio ha saltado de repente, cortando en seco a su compañero: "Ya está bien, oscuridad". "Carmen Borrego es la única mujer capaz de combinar chanclas con plataformas y exclusivas con altura. Eso no lo puede hacer nadie más", ha afirmado el periodista, dándoselas de estilista.

"Un respeto", pedía el italiano. Y añadía: "¿Qué más da que se tome un copón de vez en cuando?". "Poco me parece", le ha respondido Antonio Rossi, siguiéndole el juego.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' opinan sobre el "robado" de Carmen Borrego. Telecinco

En medio del debate por su postura "poco cuidada" frente a los paparazzis, ha llegado la llamada de Carmen al magacín de Mediaset. "Estoy contentísima de que no me olvidéis", ha dicho con tono irónico nada más entrar en directo.

"Admito la crítica de cualquier compañero con bastante respeto, lo que no me gusta es que se mienta. Yo no me he portado mal con nadie y a los paparazzis que estaban en la playa los trato de manera exquisita", ha explicado la hermana de Terelu.

Además, ha reconocido que les pidió que no fotografiasen a las personas que se encontraban con ella, puesto que eran anónimas, a la vez que les ofrecía salir junto a su marido en las imágenes.

"A mí me sacan como soy: una señora mayor, que con la edad que tengo, estoy para comerme", ha dicho orgullosa la televisiva. Y ha confesado seguidamente: "Sí, me tomé un cóctel porque me dio la realísima gana y no tengo que dar explicaciones a nadie".