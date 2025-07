El amor no tiene edad y la soltería tampoco: el anciano de 'First Dates' que nunca ha tenido pareja a sus 82 años

En el popular restaurante de First Dates Summer Resort, conducido por Carlos Sobera, este jueves, 24 de julio, se ha vivido una noche llena de emociones.

Dicen que lo mejor siempre queda para el final y durante el programa de esta noche se ha demostrado. Cuando parecía que ya estaban todas las historias sobre la mesa, ha llegado Josep María, un camionero jubilado de 82 años, que sigue en búsqueda del amor para soltar por fin su etiqueta de soltero.

El de Lleida ha entrado a Telecinco luciendo su saleroso carácter. "Parece que estoy en el jardín del Edén", ha comentado aclarando que ve el formato muy a menudo. Con una botella de aceite de oliva en mano para regalar a su cita, ha confesado que aunque es muy detallista, también es "raro, especial y friki".

Josep María, soltero de 'First Dates'. Telecinco

"No he tenido nunca novia", ha reconocido Josep María ante el asombro del equipo de First Dates. "No ha salido, no ha aparecido mi amor", lamentaba el protagonista de esta noche. Su cita y posible primer pareja era Antonia, una modista jubilada de 86 años, que busca una pareja tiempo después de haberse quedado viuda.

"Desde que me he quedado viuda, no he salido nunca. Salgo con mis nietos al cine o la ópera", ha explicado ella en su presentación.

La primera impresión para el catalán ha sido buena: "La he encontrado bien, bien puesta". Aunque, al mismo tiempo, se ha fijado en su acento, que ha delatado que, a pesar de venir de Tarragona, no era nacida allí. Por parte de Antonia, también ha surgido la magia: "Mala impresión no me ha dado. El hombre está mejor que yo".

Cita de Josep María y Antonia. Telecinco

Han compartido sus vivencias y sus anécdotas más curiosas durante la velada. Aun así, la modista no podía dejar atrás el recuerdo de su marido, que falleció hace casi tres años. "Mi marido era único", ha recordado visiblemente emocionada.

"Yo tengo muchas amigas que tienen amigos y salen a bailar, pero yo no. A mí no me gusta el baile", ha confesado en un momento de la cena. Un dato que no ha pasado desapercibido para Josep María, al que le ha afectado esta información. "Me echa mucho para atrás que no le guste ir a bailar. Yo soy bastante bailongo", ha explicado.

No ha sido hasta pasado más de medio encuentro, cuando Antonia se ha enterado del estado civil del camionero. "Soltero de toda la vida y sin hijos, que yo sepa", una declaración que ha hecho reír a su acompañante.

"¿Quién me iba a decir a mí que con mi edad iba a conocer a un señor soltero?", ha comentado con humor la de Tarragona.

A Josep María le ha faltado un poco de baile, pero sin dudarlo ha aceptado con gusto una segunda cita con Antonia porque le ha parecido una "experiencia bonita". Ella, por su parte, también ha vivido un momento muy especial, con "una buena charla" y se ha mostrado dispuesta a probar ir a bailar en el siguiente encuentro.