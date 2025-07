Un aficionado al basket sorprende a Jorge Fernández en ‘La ruleta de la suerte’: “Te vi jugar con el Basconia”

Jorge Fernández se hizo conocido en el año 1999, cuando se alzó con el título de Míster España. Y desde entonces se labró una importante carrera en la moda y también en la televisión. Pero antes de ser coronado como el hombre más guapo del país, Jorge tuvo un pasado deportivo que hoy ha salido a la palestra en La ruleta de la suerte.

Un concursante, David, ganó la primera prueba y, por lo tanto, fue el primero al que Jorge saludó y le invitó a presentarse. “Soy David. Soy de Vitoria-Gasteiz aunque actualmente vivo en Valencia”, arrancaba el participante. Al preguntarle qué hace en Valencia respondió “trabajo, disfruto, y vivo”.

David es ingeniero técnico industrial y trabaja como jefe de instalaciones en obras, y aseguró que le gusta mucho el deporte, como el ciclismo o el baloncesto. “Te vi en el Basconia en tu día. No sé si llegaste a jugar”, le aseguró al presentador.

“Calentar. Me viste calentar, en la rueda de calentamiento, porque con el Basconia jugué dos partidos”, señalaba con humor Jorge Fernández. Esos encuentros fueron, en concreto, “contra el TDK Mantesa y contra el Fórum Filatélico”.

David incluso recordó que Jorge jugaba con el número 11, cosa que Fernández confirmó. “Era Escariolo, que no me sacaba, no entendía bien mi juego”, aseguró entre risas.

David en 'La ruleta de la suerte'.

Efectivamente, Jorge Fernández llegó a jugar profesionalmente al baloncesto. Y estuvo en las filas del Saski Baskonia en la Liga ACB durante la temporada 1997-98. Sin embargo, tuvo una lesión grave en la rodilla, que fue lo que le alejó del deporte y le hizo dar el salto al mundo de la moda.

Además, Jorge se licenció en educación física en el Instituto Vasco de Educación Física, y durante un tiempo fue profesor de esta materia, tal como también ha recordado alguna vez en La ruleta de la suerte. En concreto, dio clases en el colegio Virgen Niña de Vitoria.

David comenzó ganando el primer panel de La ruleta de la suerte y, finalmente, consiguió llegar al panel final. Jorge Fernández le propuso que adivinase tres sinónimos, pero solo consiguió dos: módico y económico. Se le resistió la palabra asequible. A pesar de ello, se volvió a casa con más de 1.500 euros de premio.