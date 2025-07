Gema López carga contra Cayetano Martínez de Irujo tras su última exclusiva: “Todo se cobra, aunque no sea en dinero”

Cayetano Martínez de Irujo protagoniza la portada de la revista ¡Hola!, y este hecho se ha comentado esta mañana en Espejo Público. “Ese señor que nos detesta, que nos grita, que nos empuja”, exponía Gema López, que ya ha vuelto al programa tras un revés en su salud, para introducir el tema.

Miquel Valls ahí le lanzaba un dardo a su compañera: “Será a ti”. “A los que nos dedicamos al corazón. Probablemente a ti, que eres de sucesos, te quiera mucho”, le apostillaba López, que siguió hablando del tema. “Ha hecho una portadita en su revista de cabecera en la que cuenta lo que cuenta siempre. Entre su adolescencia, su madre, no hay quien le saque de sí. Eso sí, se casa”, enunciaba.

Tras esto, el programa recogía algunas declaraciones que ha dado Cayetano en la revista, como, por ejemplo, que siempre sintió a sus hermanos diferentes a él, “salvo a Fernando, que es muy humano”. Y de Eugenia dice que era “la niña de sus ojos” hasta que nació su hija, pero que la vida “nos ha distanciado”.

“Soy muy diferente de mis hermanos, salvo de Fernando, que es muy humano. Ha dejado a los demás...”, deslizaba Gema. “Me ha llamado la atención la portada de un señor que nunca quiere hablar”, insistía López, que dio paso a un bloque donde se repasó las “contradicciones” de Cayetano con la prensa. Y es que a veces la rehuye y en otras ocasiones la busca y acude a ella.

“Ahora le interesa (hablar). Ha dado una entrevista de 12 páginas, hablando de sus hijos, de su trabajo, de su mujer...”, exponía Raúl García, paparazzi y colaborador del programa. “¿Cobrando?”, preguntaba Gema López.

Gema López en 'Espejo Público'.

“Claro que cobra, si no, no hablaría”, le apuntaba Raúl. Y Sergio Pérez, sin embargo, le corregía: “No”. “¿Te crees que va a dar una entrevista de 12 páginas sin cobrar un duro?”, le preguntaba Raúl. “Yo creo que hay otro tipo de intercambio, de intereses, de publicidades, de amistades”, deslizaba Gema López, y Pérez lo confirmaba.

“En esta entrevista, 100%, que lo he preguntado, no ha cobrado”, insistía Sergio Pérez. “Pero, al final, todo se cobra, aunque no sea en dinero”, terminaba por argumentar Gema López.

De esta manera, la presentadora estaba dando a entender que si no ha recibido dinero habrá otros motivos que le hayan llevado a protagonizar ese amplio reportaje.