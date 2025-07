De 'Los chicos del coro' a Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos representará a España en el festival infantil

Este miércoles, 23 de julio, Televisión Española ha convocado a los periodistas en Torrespaña para desvelar quién será el representante de España en Eurovisión Junior 2025. Su nombre es Gonzalo Pinillos, tiene 14 años y ha aparecido en musicales de renombre como School of Rock y Los chicos del coro.

Tras ser anunciado por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, el madrileño ha entrado entre aplausos a la sala de prensa, donde ha confesado sus "nervios". "Tengo mucha ilusión y muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad", reconocía.

Lo de Gonzalo con el festival infantil ha sido un 'pico y pala', ya que no es la primera vez que se presenta. Lo ha intentado en varias ocasiones, la última el año pasado, cuando el certamen se celebró en Madrid y TVE fue la televisión organizadora.

El actor y cantante ha aprovechado el momento para hablar de su trayectoria: "Desde pequeño siempre me ha gustado cantar. Me apuntaron a piano, a teatro musical y luego me cogieron para mi primer musical, School of Rock. Luego, en Los chicos del coro".

