Un colaborador de 'Malas lenguas' abandona en pleno directo: "No encajo en vuestro programa. Mejor que me retire"

Las claves nuevo Generado con IA Ernesto Ekaizer, colaborador de 'Malas lenguas', abandonó el programa en directo tras una discusión acalorada. El periodista argentino se molestó por no poder participar correctamente y por la forma en que se manejó el debate. Jesús Cintora, el presentador, intentó calmar la situación, pero Ekaizer optó por cortar la conexión y retirarse. A pesar del incidente, Ekaizer regresó más tarde al programa en un tono más tranquilo.

Momento de lo más incómodo el que se ha vivido este pasado lunes 21 de julio en Malas lenguas. Jesús Cintora se quedó sin palabras cuando uno de sus colaboradores abandonaba el programa en pleno directo.

El periodista Ernesto Ekaizer se enfadaba bruscamente durante su intervención telemática con el magacín vespertino. El argentino argumentaba que ni el presentador ni el resto de colaboradores le dejaban participar de manera correcta.

Cintora conectaba con el colaborador para que diera su opinión sobre el caso Montoro y cómo este escándalo del pasado podría afectarle al PP actual. De la misma manera, quería saber su opinión sobre el uso de un chalé en Rascafría por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presentador preguntaba a Ekaizer si era posible que el gobierno madrileño, durante la etapa de liderazgo de Esperanza Aguirre, hubiera podido pagar al despacho de abogados de Montoro, a pesar de que la expolítica asegurase que habían accedido a sus datos fiscales.

Cintora formuló la pregunta de manera muy extensa, lo que le impidió a Ekaizer escucharla de manera clara, al haber retardo en el sonido. “¿Puedo hablar?”, preguntaba de manera insistente el colaborador hasta en dos ocasiones. “Sí, debes”, señalaba Cintora.

Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer en 'Malas lenguas'. RTVE

"Vamos a ver, esto del lobby que ya lo he venido escuchando es una manera de presentar el problema tratando de disculpar lo que está ocurriendo. Esto no era un lobby, esto era una máquina de facturar dinero por la venta de legislación”, argumentaba Ekaizer.

“Un lobby es lo que se hizo cuando fueron al PP y le vendieron los gasistas el proyecto de rebajar impuestos. No hay que confundir a la gente. Esto es corrupción pura y dura”, proseguía el colaborador.

Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer en 'Malas lenguas'. RTVE

José Luis Pérez, de la COPE, le rebatió. “Sin ánimo de polemizar, yo le haría una pregunta a Ernesto: Si es tan claro que ese cambio en la legislación favoreció de manera gravosa a las gasistas, ¿por qué no se ha cambiado en estos siete años para evitarlo?”, expresaba.

Ekaizer no se tomó muy bien la réplica de Pérez y respondió con un tono que ya denotaba enfado. “No soy el gobierno. No puedo contestar a esa pregunta porque es una pregunta tramposa y tú eres un tramposo, lo que estás tratando de justificar es al PP, y a lo peor del PP”, respondía el argentino de muy malas maneras.

Al subir el volumen de la discusión, Cintora optó por cortar el rifirrafe y que Ekaizer apurara su intervención. Una demanda que el periodista se tomó mal, cortando casi de forma abrupta su intervención. “Si quieres brevedad, se acabó aquí. Listo”, dijo ya claramente molesto.

Gran educación la del Sr. Ernesto Ekaizer. Creo que no merece la pena comentar con ver es suficiente.Os ha dejado a cuadros.#MalasLenguas pic.twitter.com/96j0MIRPb3 — bapeba (@bapeba69) July 21, 2025

Ekaizer se tomó muy mal que debía acabar su intervención y se llegó a quitar el pinganillo. “Pues nada, se ha enfadado”, comentaba Cintora con cara de perplejidad. El presentador recondujo el programa, pero Ekaizer volvió a intervenir.

Parecía que el periodista se había calmado. Sin embargo, seguía teniendo una actitud beligerante. “Vamos a ver lo interesante aquí me parece a mí, si me dejáis hablar claro, si no, os quedáis con las ganas”, avisaba.

Ekaizer volvió a enfadarse cuando se quiso matizar uno de los datos que estaba ofreciendo en su intervención. “No encajo en vuestro programa y creo que es mejor que me retire. Me voy, os lo guisáis vosotros, interrumpís los unos a los otros, sois felices, ¿qué problema hay? Yo me aparto, buenas tardes”, expresaba.

“Ernesto, cabeza fría y calma”, decía Cintora, pidiéndole mesura al colaborador. Sin embargo, este optó por cortar definitivamente la conexión. A pesar de ese momento incómodo, el argentino terminó calmándose y volvió a intervenir en el programa, aunque ya en la franja de La 2. Ya en esta parte, el colaborador intervino de manera más tranquila.