Ana Obregón, sobre la pillada al CEO infiel: "A mí también me pusieron los cuernos. Fue Lequio con una más mayor"

La polémica sobre la pillada al CEO de Astronomer, Andy Byron, siéndole infiel a su esposa con una compañera del trabajo, Kristin Cabot, sigue trayendo cola. El ejecutivo ha renunciado ya a su cargo, pero eso no ha sido suficiente para acallar el revuelo, que ha dado la vuelta al mundo.

Este mismo lunes 21 de julio, el escándalo era comentado en Y ahora, Sonsoles. Una historia viral que ha terminado transformada en meme. El magacín vespertino de Antena 3 se ha hecho eco de la controversia, provocando que surgiesen anécdotas como la que ha revelado Ana Obregón.

La bióloga es una de las colaboradoras habituales del programa y no ha dudado en tirar de anecdotario propio para comentar la noticia sobre la deslealtad descubierta accidentalmente en un concierto de Coldplay en Boston, por la kiss-cam. El vídeo ha superado los 100 millones de reproducciones.

La actriz resaltaba inicialmente cómo de distintas eran las reacciones de la pareja desleal (dado que ambos están casados). Por un lado, Byron buscaba ocultarse; pero el otro, Cabot sólo se quiso tapar el rostro dándole la espalda a la cámara.

“Aquí se ve cómo reacciona un hombre y cómo una mujer cuando te pillan poniendo los cuernos. Mirad lo que hace él, se esconde. Ella se avergüenza y se da la vuelta. Es increíble lo que hacen los hombres”, expresaba Obregón.

Ana Obregón y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“La reacción es la misma”, rebatía Isabel Rábago. “Una cosa es esconder y otra es dar la espalda”, matizaba la bióloga, quien terminaba hablando de su propia experiencia cuando Alessandro Lequio le fue infiel con Silvia Tano, azafata de profesión.

“Yo lo he vivido. A mí me han puesto los cuernos. ¿A qué mujer no le han sido infiel?”, expresaba, con Rábago señalando que a ella no le habían sido desleal. Sonsoles Ónega quiso ahondar en sus declaraciones y le preguntó a la bióloga cuáles habían sido los cuernos más indignantes que había sufrido.

Ana Obregón en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Los sabe toda España. Los de Lequio, el padre de mi hijo”, afirmaba la protagonista de Ana y los 7. “Fue con una que, encima, era más mayor que yo. Eso sí que me dio rabia. Era una azafata. Yo me enteré por una revista”, rememoraba la bióloga.

Obregón detallaba cómo supo, de primera mano, la traición sentimental del actual colaborador de Vamos a ver. “Yo estaba haciendo ¡Qué apostamos! ¡Ay, mi pobre Ramontxu! Salió en el Hola. Pero cómo le pillé”, expresaba.

“Una mujer tiene siempre un sexto sentido. Se ve que hay algo. Cuando lo preguntas, te dicen que estás loca o zumbada. Pues resulta, que me encuentro con una amiga a la que hacía mucho tiempo que no veía”, comenzaba a relatar Obregón, reconociendo que “no debería” contar esa anécdota.

“Recuerdo que nos saludamos y nos dijimos ‘¡cuánto tiempo!’ Pero ella me sorprendió al decirme que veía mucho al padre de mi hijo. Yo respondí: ‘¿así? ¿dónde? Pues me dijo que era tal sitio a las 20:00 horas. Yo decía que era imposible, que a esa hora está reunido”, proseguía.

Ana Obregón en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Le dije que la próxima vez que lo viera entrar, me llamase. Me acuerdo que estaba con mi hijo Aless, que era muy pequeño, cuando mi amiga me llama y me dijo que [Lequio] acababa de entrar. Me dio un ataque de nervios. Dejé a mi hijo con alguien que me ayudaba a cuidarlo. Cogí el coche rápidamente, para verlo y que no me dijesen que estaba loca”, continuaba.

“Con los nervios, me dejé las gafas. Conseguí encontrarlo. Mi amiga lo había visto ya desde el piso en el que estaba, así que le pregunté en cuál estaba. Subí y lo vi desde la ventana. Lo que pasa es que sólo veía un bulto, porque no llevaba las gafas”, expresaba.

“Me dieron unas gafas y lo vi. Fui al apartamento en el que estaba. Efectivamente, era él. Total, que crucé el patio y llegué al piso. Llamo a la puerta del apartamento y me abre la tipa. Yo le dije: ‘que salga el padre de mi hijo’. Ella me lo negaba y yo le dije: ‘además, de p**ta, mentirosa’. La insulté y lo vi a él escondido”, concluía.