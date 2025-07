Alexia Rivas recrea el ‘Merlos Gate’ en ‘Vamos a ver’: “La gente se cree que me ofende, y me halaga”

Vamos a ver ha vuelto a hablar este lunes de la pillada que hubo la semana pasada en el concierto de Coldplay, cuando vieron a Andy Byron, CEO de Astronomer en actitud cariñosa con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía, una mujer que no era su esposa. Andy ha acabado presentando su renuncia, que fue admitida.

“Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió”, publicó Astronomer en su cuenta de X.

Esta justificación ha hecho estallar a Alessandro Lequio en concreto: “Es un ejemplo de hipocresía social. Si los que le han despedido son infieles a sus mujeres y a sus maridos”, decía alzando la voz. “Se cree el ladrón...”, le deslizaba Joaquín Prat, pero Lequio defendía que “las infidelidades siempre han existido”.

“De esto sabemos mucho”, bromeaba entonces Alexia Rivas, quien poco después se tornaría protagonista del programa. “Yo sé mucho de ellas...”, insistía por su parte también Lequio. Joaquín Prat entonces aprovechó la ocasión para decir: “Tenemos prohibidas las relaciones con miembros del sofá”.

Tras esto, Vamos a ver emitió una serie de vídeos, guiados por Giovanna González, en los que se recordaban otras pilladas famosas, protagonizadas, por ejemplo, por Íñigo Onieva y por Álvaro Muñoz Escassi. Y también por el propio Lequio, del que se recordó que Ana Obregón rompió con él tras verle en unas fotos con Silvia Tinao.

Imagen de 'Vamos a ver'.

“Se te ha olvidado la gran pillada de la pandemia”, le apuntaba Joaquín Prat a Giovanna. “Que fue la de Alexia Rivas en casa del innombrable (Alfonso Merlos) siendo este pareja de Marta López”. Alexia Rivas recogió rápidamente el guante, cuando sus compañeros le pidieron que hiciese “un homenaje” al conocido como Merlos Gate.

Alexia se paseó por detrás del sillón, fingiendo llevar una bandeja. “Este es mi momento más viral”, decía con humor. “Ibas con menos ropa”, apostillaba entonces Prat. Y ella aprovechó para hacer una aclaración: “Iba en bikini y estaba muy blanca. Y llevaba una bandeja para ir a la piscina”.

“Yo no sabía que era la amante. Pero Marta me agradece así haberse quitado a una persona así de encima y ahora está muy felizmente casada”, seguía narrando Rivas. Con humor, la periodista añadió: “No quiero que ningún Coldplay ni nada me quite el momentazo. Porque fue superviral”.

“La gente se cree que me ofende, y me halaga”, seguía defendiendo la colaboradora de Telecinco. “Te marcaste un Montoya”, le recordó entonces Kike Calleja, en referencia a cómo sus imágenes en casa de Alfonso Merlos llegaron a verse en Estados Unidos. “Que Montoya no se venga para arriba, que yo fui la pionera”, sentenció Rivas, antes de que el programa pasase a otros temas.