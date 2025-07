Cristina Lasvignes ha vuelto a televisión y es para quedarse: "No hay edad ni estatus que te ahorren pasar por un casting"

Han tenido que pasar diez años para volver a ver a Cristina Lasvignes en pantalla. Este lunes, 21 de julio, vuelve al ruedo televisivo como sustituta veraniega de uno de los pesos pesados de Mediaset, Jorge Javier Vázquez. Durante las vacaciones del presentador, la madrileña se pone al frente de El diario de Jorge. Porque, en periodo estival, "las historias continúan".

Tras una breve etapa en Televisión Española, entre finales de 2015 y principios de 2016, Lasvignes enfocó la profesión desde otro punto de vista, con su propia productora audiovisual y llevando la comunicación de la fundación CRIS Contra el Cáncer, de la que es patrona. Así lo cuenta en su entrevista con BLUPER.

"He estado viviendo del periodismo desde otro lado, que también está muy bien recordar de dónde venimos", explica Cristina, añadiendo: "A veces en la tele pecamos un poco de pensar que o estás aquí, o es que no estás trabajando o no existes".

Es la primera vez que trabaja en Telecinco, pero el 'mundillo' televisivo es un pañuelo, por lo que señala que se ha reencontrado hasta con el estilista que tenía en sus inicios, en la extinta Localia. "Lo tengo guardado en el móvil como 'Antonio Estilista Localia", recuerda la comunicadora sobre el ahora trabajador de Boomerang TV. Además, confiesa que fue compañera de clase de Verónica Dulanto y que coincidió con Joaquín Prat cuando ambos eran becarios en la Cadena SER.

La primera gran experiencia de Cristina Lasvignes como presentadora a nivel nacional se produjo en Tal cual lo contamos, entre 2008 y 2010. Como anécdota sobre esta época, desvela que se hizo "un máster de crónica social en directo", dado su desconocimiento del tema. "Preguntaba a los compañeros, como la que estaba en una mesa camilla, de estas de toda la vida".

Los presentadores Cristina Lasvignes y Jorge Javier Vázquez. Mediaset España

¿Qué consejos te ha dado Jorge Javier?

Que memorice bien los nombres, porque es habitual equivocarse. Los nombres y las puertas. Parece muy sencillo, pero es como: '¿Por dónde pueden salir los invitados?'. Uno te sale por la izquierda, otro por la derecha... 'Acuérdate bien de los números y tal, porque te vas a hacer el lío'.

¿Va a cambiar en algo la dinámica del programa durante el verano?

El programa va a seguir como está. Hasta en la promo lo digo: 'Las historias continúan'. Y así va a ser. Va a ser la continuación de todo el año de El diario de Jorge. Obviamente, cada uno con su personalidad y con su estilo, pero las historias van a ser igual de emotivas y sorprendentes.

"Ojalá nos escucháramos más y dejáramos al otro que se exprese, que te explique lo suyo sin tú tener que darle tu opinión"

Las historias se tratan con varios días de antelación. ¿Ya has podido ver alguna con la que te vas a encontrar?

Bueno, yo esta semana me lo estoy pasando de maravilla. Estoy haciendo algo que nunca puedo hacer, que es ver el programa desde el otro lado. Viendo a Jorge en directo, pero también desde el control de realización.

Ha sido maravilloso y divertido y, además, ahí sí que me ha dado un poquito más de nervios por la responsabilidad. Ahí te das cuenta del curro y la organización, toda la coreografía que hay detrás de lo que tú vives en directo.

¿Y qué más consejos te ha dado Jorge?

Muchos. Algunos me ha dicho que son para mí, que nos los quedamos entre él y yo. Otros sí me ha dado permiso para contarlos. Desde el minuto uno que nos conocimos, porque además no nos conocíamos en persona, ha sido súper cariñoso y acogedor, me ha dado todo tipo.

Todos los días me ha agarrado las manos y me ha dicho: '¿Qué tal? ¿Bien? No pasa nada, lo tienes controlado'. Sobre todo, me ha dicho que tenga muy controlado el plató, las entradas, las salidas y los nombres.

¿Qué supone para ti este regreso a la tele?

En primer lugar, una sorpresa muy grande. Si esta noticia me la dan hace dos meses, yo te digo: 'Ojalá'. Lo vivo con muchísima ilusión, pero con nervios, casi a partes iguales. Que siempre me he puesto nerviosa, tampoco es algo raro, pero de joven eres más alocado y te tiras a la piscina. Pienso en programas que he hecho en el pasado y no entiendo cómo me metí ahí, sin saber nada. Esa osadía te la da la juventud.

¿Habías perdido quizá la esperanza de volver al medio?

No, porque no lo buscaba. He tenido la gran suerte de estar durante muchísimos años dedicada a la radio, luego a la televisión y siempre a la comunicación. Estos años de stand by de tele han sido perfectos para dedicarme a otro tipo de comunicación y que compaginaba mejor con mi vida en ese momento. Sobre todo, a la fundación CRIS Contra el Cáncer, de la que soy patrona.

Tengo también una productora pequeñita, con mis dos socios. Ha sido vivir de la comunicación y el periodismo desde otro lado, que está muy bien también recordar los otros lados, de dónde venimos y a qué nos hemos dedicado toda la vida.

¿Ese parón lo decidiste tú o vino?



Lo decidí y vino. Es decir, una vez que tú dejas de estar y buscar, las cosas van pasando de una manera orgánica. A veces en la tele pecamos un poco de pensar que o estás aquí, o es que no estás trabajando o no existes. No es un stand by, sino diferentes momentos de tu vida. Poder dedicarte a otro tipo de comunicación es una suerte. Elegida, hasta donde yo creo, sí, pero a lo mejor me pongo y no recibo ninguna llamada.

¿Vuelves para quedarte?

Claro que sí. Cuando una vuelve a tener ganas de estar delante de una cámara, y encima me toca este maravilloso premio, te vuelve el gusanillo y tienes muchas ganas de hacer muchas cosas. E incluso también proyectos que ya tenías tú en mente con tu productora, o con la fundación, y piensas: 'Pues puede ser una ayuda para sacar otra cosa adelante'.

Cristina Lasvignes presentó 'Tal cual lo contamos' en Antena 3. Atresmedia Televisión

¿Ha habido un proceso de selección para elegir al sustituto de Jorge?

Sí, sí. A mí nadie me llamó a mi casa. Me dijeron: 'Mira, hemos pensado en otras muchas personas, no sabemos si te puede apetecer'. Hice la prueba, pasé un proceso de selección. No hay edad, ni estatus, creo, que te ahorren esos procesos. De hecho, yo la llamada no la esperaba. Me pilló incluso fuera de España.

¿Con quién te has reencontrado en los pasillos?

Yo no he trabajado nunca en Telecinco. En Cuatro sí, pero cuando no era Mediaset. Este mundo es muy pequeño, como todos los mundos, y nos vamos reencontrando. Me he encontrado hasta con mi estilista, el que tuve hace 22 años. Lo tengo guardado aún como 'Antonio Estilista Localia'. No nos veíamos desde hacía 20 años. O compañeros de Boomerang que conocía, que muchos vienen de El diario de Patricia y me los encontraba cuando trabajábamos en Antena 3.

Luego, Joaquín Prat y yo hemos estado muchísimos años juntos en la Cadena SER. Éramos becarios. Verónica Dulanto y yo éramos compañeras en Periodismo, y con Frank Blanco también he trabajado mucho en el Grupo Prisa.





¿Cómo crees que vas a llevar someterte de nuevo a las audiencias diarias? ¿Eres de estar muy pendiente?

Estés pendiente o no, el mensaje lo recibes todos los días. Siempre lo he dicho, es una faena que en televisión no imiten a la radio, donde recibimos las notas cada tres meses. Ahí tienes un respiro, pero aquí es diario. Y además te dicen: 'Cuando hiciste esto, la curva bajó. Cuando hiciste lo otro, subió'.

¿Decir que no te importan? Es mentir absolutamente. Además, Jorge me deja muy alto el listón, con unos datos muy bueno. Espero poder mantenerlos de la manera más digna este verano, claro que sí.

¿Qué has aprendido de este parón televisivo?



Pues lo aprendí incluso antes del parón, algo que parece tan sencillo como complicado, que es a escuchar. Eso lo aprendí en Hablar por hablar, como redactora, y luego como presentadora y directora del programa. Pensaba que era algo natural y como espectadora lo veo, si nos escucháramos un poquito más y dejáramos al otro que se exprese, que te explique lo suyo sin tú tener que darle tu opinión. Por eso este programa es maravilloso, aquí solo tengo que escuchar.





Cristina Lasvignes estrenó 'Esto es vida' dándole el pecho a su bebé recién nacido. RTVE

¿Verán tus hijos el programa? ¿Les hace ilusión?





Lo verán y obligatoriamente [risas]. Les hace muchísima ilusión y a mí es de lo que más me hace ilusión. En el último programa en el que yo estaba de presentadora salí dando de mamar a mi segundo hijo, imagínate la edad que tenía. No era consciente.





Tal cual lo contamos empezó siendo un talk show, pero acabó dando mucho peso a la crónica rosa. ¿Cómo navegaste aquellas aguas?





El otro día vi el documental de Marta Chávarri y dices: 'Éramos muy duros'. Yo no era muy consciente de dónde me embarcaba en Tal cual, fue uno de esos grandes buques. Tiré de naturalidad, me hice un máster en crónica social en directo. No me cortaba un pelo, preguntaba a los compañeros y me iba enterando de todo. Como la que estaba en una mesa camilla, de estas de toda la vida.





También tengo que reconocer que estaba en un puesto privilegiado. Yo era la presentadora, la moderadora, y mis compañeros quizá eran los que tenían que hablar, descubrir contar. Yo me quedaba en un segundo plano.



¿Qué opinas del tratamiento actual de la información del corazón en televisión? Porque ha cambiado muchísimo desde Tal cual...



Pues tendría que hacer primero una buena revisión de programas para opinar con rigor. A los compañeros de esa época, tanto míos como de otras cadenas que están en activo ahora, les recuerdo siendo bastante rigurosos. Y siguen siendo así, así que la cosa irá bien.



Ahora hay un poco de mezcla. Con Instagram, el personaje tiene su propia plataforma para decir lo que quiera, lo puede gestionar él mismo. Tendría que preguntarles a esos periodistas: '¿Cómo se lleva eso de que el personaje te cuente una cosa, pero en sus redes diga otra?'.



¿Estás preparada para que se rompa la escaleta de El diario de repente? Porque pasa con frecuencia.

Sí. Cuando algún amigo del medio me dice: 'Pero, ¿lo vas a hacer todo en directo?'. ¡Pero si siempre lo he hecho en directo! Pues esa es la adrenalina, que las escaletas solo se pueden caer en directo, es donde hay que reaccionar y darle la vuelta a las cosas. Yo, encantada.