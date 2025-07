El gravísimo accidente que sufrió Blanca Romero cuando era una niña: "Estuve nueve días en coma"

Blanca Romero fue la primera personalidad en abrirse en canal en Mis raíces. El programa de entrevistas de Isabel Jiménez se estrenó este jueves, 17 de julio, en Cuatro, y propuso al espectador un paseo por la vida de la actriz. Para ello, el equipo se trasladó a Villaviciosa (Asturias), donde se crió la protagonista.

En los primeros minutos de la entrega, la audiencia pudo ver cómo Jiménez y Romero caminaban por el pueblo y se topaban con la casa familiar de la presentadora de espacios como Next Level Chef o las Campanadas de Mediaset en 2024.

"Ahí dormía yo. La habitación de mis padres es esa. Y ahí abajo no me acuerdo qué habría", describía Blanca, mientras confesaba a la también conductora de Informativos Telecinco que de pequeña le pasaban "cosas tremendistas": "Naces con ello".

Y es que la asturiana era una niña muy inquieta, algo que dio más de un susto a sus padres. "¿Por ejemplo?", quiso saber Isabel. "Yo decido caer de cabeza desde la altura del balcón. Recuerdo que le decía a mi hermana: 'Voy a saltar, voy a volar", rememoró Romero.

"Y mi hermana: 'No saltes, Blanquina, no saltes'. Y yo: 'Sí, sí, voy a volar como Superman", proseguía la que fue concursante de MasterChef Celebrity 8. Acto seguido, su hermana intervenía en la conversación y desvelaba el resultado de la ocurrencia: "Traumatismo craneoencefálico. Quería volar y voló".

Isabel Jiménez y Blanca Romero, en la primera entrega de 'Mis raíces'. Mediaset España

"Y volar, volé. Me caí. Recuerdo que ella tiró de mí, vomité ahí, me quedé tirada y mi hermana me arrastró hasta la cama. Me quedé dormida como unas 12 horas. Mi madre fue a llamarme: '¿Esta guaja por qué duerme tanto?'. Me intentó despertar y 'Rafa, Rafa, que no despierta", relató.

"¡Pum! Estuve nueve días en coma. Casi, casi palmo", aseguró Blanca, ante la mirada atónita de Isabel. "No me pude dar un golpe, no. Abrirme unos puntos y ya está. Todo tiene que ser... ¡Buah!", exclamó la modelo.

Jiménez completó la frase: "A lo grande". "Exacto, a lo grande. En lo bueno y en lo malo", respondió la entrevistada. En Mis raíces, Blanca Romero se abrió en canal acerca del boom mediático que supuso su relación con Cayetano Rivera. El programa también contó con Lucía Rivera, la hija de ambos, que se sinceró sobre cómo vivió la separación de sus padres, contada a tiempo real por la prensa del corazón del momento.