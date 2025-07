Gema López, sobre la pillada en el concierto de Coldplay: "Si yo me lío con un casado no quiero que el mundo entero lo sepa"

Un concierto de Coldplay está generando mucha conversación, y no por la música. En un recital de la banda que lidera Chris Martin la kisscam captó a un hombre y una mujer abrazados, y en lugar de besarse, él se tiró al suelo, y ella se dio la vuelta. “Mirad a estos dos… O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo en tono de broma el vocalista del grupo.

Esas imágenes se han viralizado y han dado la vuelta al mundo. Y han identificado a las dos personas, tal como han detallado esta mañana en Espejo Público. “No se ha quedado todo en el meme. Ya sabemos todo sobre los protagonistas”, avanzaba Nando Escribano.

Y, antes de revelar la identidad de ambos, Nando pidió a sus compañeros un primer comentario. “Qué pillada, qué quieres que te diga. No tenían que haber reaccionado”, valoraba Isabel Rábago. “Que no vayan”, decía otra colaboradora.

Alonso Caparrós, por su parte, dijo con rotundidad. “Le agradezco a Dios que haya pasado, es maravilloso. Qué mala suerte, en un sitio donde hay 60.000 personas, y la cámara va y les coge”. “Las kisscam las carga el diablo”, apostillaba por su parte Gonzalo Miró.

El hombre en cuestión es Andy Byron, CEO de Astronomer, quien está casado. Y la mujer con la que estaba en actitud cariñosa no era su esposa Megan Kerrigan, sino Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de su compañía.

“En casa no estaban bien y no lo decían, y estaban continuando una farsa”, valoraban en Espejo Público sobre las imágenes. E Isabel Rábago quiso destacar que con esa cámara “vulneran su derecho a la intimidad”, porque no hay consentimiento para grabarte ni cedes tus derechos de imagen por comprar una entrada.

“No vengas a arruinarnos la fiesta”, le pedía Miquel Valls, al que le parecía divertida la situación. Y ahí, Gema López fue rotunda: “Si yo me lío con un casado no quiero que el mundo entero lo sepa”.

Sobre todo el revuelo, Isabel Rábago detallaba que ella ya por la mañana conocía la identidad de todos los implicados en la historia, por la repercusión que ha tenido el vídeo en cuestión. “Me parece asombroso la implicación que tienen en esa empresa”, bromeó entonces Gonzalo Miró.