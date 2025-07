Nika, alto y claro sobre su relación con Alejandro Sanz en ‘Espejo Público’: “Se está tergiversando todo”

La cantante Nika, quien se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo, ha dado una entrevista a Semana en la que habla de su nuevo sencillo, y donde le preguntan por Alejandro Sanz. Ella cuenta que le conoció con 15 años en Puerto Rico, y que “muchos años después entablé una relación con él”.

Detalla que fue a conciertos con su familia, que le llevó una maqueta, y que cuando le habló del casting de Operación Triunfo le deseó suerte. “¿Tu relación con él fue siempre profesional?”, le preguntaron. “No”, respondió Nika. “Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar”, añadió, detallando que Sanz no le habla desde hace 13 años.

Unas palabras que han causado bastante revuelo, y que Nika ha matizado en Espejo Público esta mañana. El programa de Antena 3 ha emitido una llamada que han tenido con la artista, donde ella ha vuelto a apuntar que nunca ha tenido una relación profesional con el de Corazón partío. “He tenido una relación de amistad”, apuntaba.

Insistiendo en lo narrado a la revista, recordó cómo Sanz prefirió no ayudarle en su carrera “y me alegro un montón que haya sido así porque todo lo que he conseguido me lo he conseguido yo”. “Pero en ningún momento para despreciar ni para nada. Al revés, me lo tomé como un halago, cree en mis posibilidades”, aseguraba.

“Era una relación de amistad que a día de hoy ni existe. No hay ningún tipo de relación”, seguía contando la cantante. El programa le pregunta que si ese distanciamiento es “por algo en especial”. “Sí, pero eso una cosa ya... que ya está”, responde entre risas Nika.

Imagen de 'Espejo Público'.

“Se ha entendido como si tuvieras una relación sentimental”, le lanzaban. “No, no, para nada. Además, yo las etiquetas, desde que soy 'triunfita' las odio en todos los aspectos”, era su explicación. Algo que, algunos, en plató, entendieron que su historia no se pudo etiquetar de amorosa, pero sí en otros términos.

Al preguntarle por Ivet Playá, la fan de Alejandro Sanz, que ha compartido en redes que la relación de Nika y Sanz era sabida “por todos”, Nika aclarar que ella solo quería promocionar su canción, no “denunciar nada”. “De verdad. Yo creo que se está tergiversando todo. Si en algún momento se dijo algo de esta persona jamás entré a desmentir ni hablar nada”, sentenciaba.

Antes de acabar la charla, Nika defiende que Sanz “es una persona pública y nunca he hablado de mi vida privada. Respeto mucho lo que yo pueda vivir o no en mis relaciones de amistad o de no amistad. Otra cosa es que yo diga que he admirado a esta persona como artista, he tenido una amistad, pero más allá de ahí nunca voy a decir nada”.