Víctor Sándoval, muy crítico con 'La familia de la tele': "Los responsables del fracaso no lo asumen jamás”

El fracaso de La familia de la tele sigue en el punto de mira y los que fueron colaboradores del formato no han dejado de dar su opinión desde que se canceló el pasado mes de junio. Esta vez ha sido el turno de Víctor Sandoval, que se ha pronunciado al respecto en el pódcast El círculo independiente, de Euprepio Padula.

El tertuliano se ha mostrado muy crítico con la forma en la que se realizó el "nuevo Sálvame" y, sobre todo, en el hecho de que hayan lanzado balones fuera respecto al no funcionamiento del programa. “Nadie se espera que algo va a fracasar. Los responsables del fracaso no lo asumen jamás”, aseguraba Sandoval.

En la entrevista, ha manifestado el gran apoyo que recibieron por parte de RTVE, a pesar de que luego no funcionara: "Aquí el responsable del fracaso no es Televisión Española, porque el público es todo igual y ve cosas interesantes estén en la cadena que estén". Y añadía: "Televisión Española puso toda la carne en el asador. Yo no he visto mayor promoción que la que se ha hecho de ese programa".

Además, ha puesto el foco en la falta de previsión, apelando a que "el proyecto carecía de una dirección clara" y afirmaba que cada día el programa era una cosa. "¿Cuántos pilotos se han hecho? Ninguno", explicaba en la charla con Padula.

El retraso en emitirse el primer programa por la muerte del Papa o el apagón ha sido una de las excusas que ha escuchado Víctor Sandoval. Al igual que achacar la culpa a los colaboradores del espacio, a lo que el televisivo ha respondido directamente: "Si están quemados, cámbialos".

Un punto en el que él no se sentía identificado, ya que Sándoval no participó en más de cinco capítulos en RTVE y, además, en algunos de ellos no se encontraba en plató. "Ha habido colaboradores que han ido más que Belén Esteban. No le eches la culpa a ella tampoco, porque tampoco ha ido tanto", ha sentenciado el colaborador.

Después de afirmar que lo que ha sucedido se debe a una "falta de análisis", ha sacado a relucir una cuestión: "¿Cuántos colaboradores hubo en la fiesta en la que estuvimos y cuántos han salido al final?".

Según Víctor Sándoval, la diferencia entre La familia de la tele y Sálvame no se debe a la cadena en la que se retransmitía el programa, sino a que en el momento de la de Telecinco "no había actualidad de corazón".