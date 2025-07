TVE escucha a su audiencia y recula con 'El Grand Prix' ante las críticas: su nuevo horario de inicio desde el próximo lunes

Televisión Española ha tomado cartas en el asunto tras las críticas que recibió el pasado lunes por el horario de arranque de El Grand Prix del Verano. Ese día, se estrenaba la nueva apuesta de access prime time de La 1, La Garita, el programa sustituto estival de La Revuelta.

Y, aunque no tuvo mal aterrizaje el programa de archivo presentado por J. J. Vaquero y Álex Clavero, pues se saldó con un 9,6% de cuota de pantalla, la audiencia no estaba conforme. El formato de 100 Balas (The Mediapro Studio) obligó a retrasar el inicio del espacio de Ramón García hasta cerca de las 23:00 horas.

Los espectadores de la pública toleraron que el estreno del 'programa del abuelo y el niño' comenzase bien entrada la noche, ya que su telonero era entonces el show de David Broncano y la Corporación aún competía en el access.

Sin embargo, la segunda entrega estuvo precedida de La Garita. Y los televidentes no entendieron que un formato de archivo -aunque de mayor apuesta que Viaje al centro de la tele o Cachitos de hierro y cromo- provocase que El Grand Prix empezase a horas intempestivas.

Por ello, la pública ha decidido recular. Tal y como anunció la noche de este martes la cuenta RTVE Comunicación y Participación, el espacio arrancará a las 21:45 horas, justo después del Telediario 2. Esto supone la supresión de La Garita los lunes hasta nuevo aviso.

¿Estáis preparados para un nuevo programa del @GrandPrix_tve? 🐮



Te esperamos el próximo lunes, a las 21:45 h, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/zWGZIDJYhd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 16, 2025

Ya este martes, TVE priorizó la actualidad informativa con el especial Odio en Torre Pacheco en el access prime time. Eso sí, con el 8,5% de share que registró, empeoró el dato del estreno de La Garita. La franja la lideró la reposición de El Hormiguero (12,5%) en Antena 3, en la que First Dates Summer Resort marcó un buen 8,5% en Telecinco.

Se cumple el deseo de Ramontxu

La conciliación del horario de descanso de los españoles con la hora de inicio de El Grand Prix, un programa que lleva por bandera ser familiar y unir a distintas generaciones, siempre ha sido motivo de discusión.

Desde luego, los deseos de su presentador se han cumplido. "Dependemos de muchas cosas, como la hora a la que se va a emitir. Yo quiero que vaya a las 22:00, pero seguro que va a ir a las 23:00 horas y pico. Pero, bueno, esa es una decisión de TVE que hay que respetar", aceptaba Ramón García en declaraciones a BLUPER, que habitualmente expresa su desacuerdo con el horario de arranque.