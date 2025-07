Jaime Lorente, a lágrima viva en Telecinco después de recibir un mensaje en directo de su hija: "No me hagas estas cosas"

La noche del gran show sigue dejando momentazos en el prime time del martes en Telecinco. Si la semana pasada fueron Maxi Iglesias, India Martínez y Carlos Baute, ahora era el turno de Jaime Lorente. El actor de El Cid ha terminado llorando de emoción al recibir un mensaje de su hija en plena emisión.

Como ha sucedido con anteriores invitados, el actor de La casa de papel cedía su móvil a Dani Martínez para someterle a la prueba Tienes un mensaje. Lorente le cedía su teléfono móvil al presentador, quien ha enviado un mensaje a todos sus contactos para ver sus reacciones.

Entre los contactos del actor de Mano de hierro están Neymar, Natos y Waor o Bea Archidona. Haciendo alarde de su humor, el presentador revelaba el mensaje que había enviado, en el que Jaime Lorente, supuestamente, buscaba un nombre artístico para triunfar en China.

“Tengo que contarte una cosa importante de cojones. Estoy a punto de firmar un papel protagonista para una serie en China. La movida es que los productores chinos dicen que Jaime Lorente es un nombre demasiado español”, expresaba Dani Martínez.

“A ver, que soy de Murcia, bastante que no me llamo Paparajote López. Quieren que firme con un nombre artístico, así como más oriental. No, fuera bromas ¿Qué nombre me pongo que mezcle la cultura española y la china? ¡Dime algo! ¡Rápido!”, concluía, esperando la reacción de los contactos del actor de 42 segundos.

Dani Martínez en 'La noche del gran show' Mediaset

Por supuesto, ha tocado esperar al final del programa para leer o escuchar las respuestas. De hecho, podía verse cómo el protagonista de Disco, Ibiza, Locomía comenzaba a ponerse nervioso, temiendo que alguno de sus contactos diera alguna contestación que lo pusiera en apuros.

Entre los primeros que respondió fue Pablo Gareta, uno de los managers de Lorente. “¿Ya estás con otra movida? Tú sabrás… conmigo no cuentes, que yo nunca he negociado en yuanes”, escribía. Lorente se mostraba tranquilo. “No pasa nada, es mi representante sólo de música”, replicaba el actor.

Jaime Lorente en 'La noche del gran show'. Mediaset

Otro que respondió fue el actor y guionista Miguel Ángel Puro. “Puedes utilizar Lorente, pero separado. En plan: Jaime Lo Lente”, respondía, provocando que el intérprete de Cristo y Rey comenzara a reírse.

Pero la guinda vino cuando Dani Martínez reprodujo el audio que había enviado Amaia, la hija del actor. “Hola, papi. Te queremos Luca y yo. ¡Muchísimo! ¡Hasta mañana!”, decía la pequeña.

Un mensaje que provocó que el propio Jaime Lorente se emocionase y derramase lágrimas. Inicialmente, el actor se quedó sin palabras, aunque pudo reaccionar. “No me hagas estas cosas, que me pongo a llorar como un bebé”, expresó con una sonrisa.