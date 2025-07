Beatriz Rico no se calla y carga contra Isabel Rábago: "Suelta bulos y la gente la escucha y se lo cree, es jugar sucio"

La actriz y exconcursante de Supervivientes, Beatriz Rico, ha estallado contra Isabel Rábago por sus declaraciones en Espejo Público en torno a la fiesta de cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, en la que participaron personas con acondroplasia.

La colaboradora de Antena 3 defendió en directo que "la ley no prohíbe que estas personas trabajen en fiestas privadas, siempre y cuando haya consentimiento por ambas partes". También criticó que se les trate como "objetos".

"No me niego a esa clasificación. Las personas van libremente a ejercer lo que les apetece ejercer", decía la tertuliana. Unas palabras que no han sentado nada bien a Beatriz Rico.

Desde su perfil en la red social X, la actriz no dudó en responder: "Vuestra colaboradora Isabel Rábago desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología. La gente lo escucha y se lo cree", sentenció.

Pero su crítica no se quedó ahí. Rico también denunció que Rábago mantiene bloqueadas las respuestas en sus publicaciones para evitar que los usuarios puedan rebatirla públicamente. "Eso es jugar sucio", añadió.

No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla.

Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también. https://t.co/1gS2P8T5qT https://t.co/wgc1NxRd7y — Beatriz Rico (@bearicoactriz) July 15, 2025

Según la actriz, la ley sí prohíbe desde hace dos años este tipo de prácticas, incluso en fiestas privadas. Un punto en el que coincide con la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que ya ha anunciado la presentación de una denuncia formal.

Desde la ADEE aseguran que las personas con enanismo contratadas para el evento no tenían ninguna otra función que no fuera la del espectáculo y el reclamo.

"Este tipo de prácticas perpetúan estereotipos, alimentan la discriminación y menoscaban los derechos de las personas con enanismo", señalaron desde la asociación.

La polémica ha escalado a nivel institucional. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos.

"Hemos solicitado a las instancias pertinentes que se abran las investigaciones para saber qué ha pasado. No somos bufones de nadie. Nos preocupa que una persona conocida que puede actuar como prescriptor de jóvenes haga un uso tan nocivo de estas personas para una fiesta privada", explicó a los medios de comunicación Jesús Martín Blanco, director general de Discapacidad.

La legislación actual, en vigor desde 2023, prohíbe expresamente cualquier espectáculo que utilice la discapacidad con fines de burla o mofa.

Sin embargo, aún no incluye sanciones concretas, algo que el Gobierno pretende solucionar con una reforma que contemple multas de entre 600.000 y un millón de euros por infracciones muy graves.