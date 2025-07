Pablo Chiapella, rotundo ante Eurovisión y el ‘Mandanga Style’: “Todo el mundo me está pidiendo que vaya y no voy a ir”.

El pasado mes de mayo, y tras la mala posición de Melody en el Festival de Eurovisión, en la red de vídeos TikTok comenzaron a compartirse muchos vídeos de Pablo Chiapella cantando el tema Mandanga Style. Un tema que popularizó con personaje Amador Rivas en la serie de Telecinco La que se avecina. Algunas imágenes incluso iban acompañadas de la bandera de España, como si fuese Eurovisión.

Esto provocó un aluvión de peticiones para que, realmente, el actor de Albacete fuese a Eurovisión. Y en TikTok, el usuario @PabloChiapella, llegó a decir que si llegaba 400.000 seguidores “y espero que lleguemos cuando ya lo tenga más o menos listo” “intentaré hacer una locura”. “¡Algo rollo Eurovisión! Una competición de canciones donde todo el mundo pueda verlo. ¡A lo grande!”, escribía.

Esta cuenta no estaba verificada, lo que querría decir que de verdad pertenecía al actor. Y ahora, Pablo ha hablado del tema, confirmando que ni él fue quien posteó ese mensaje, ni tiene intención alguna de tomar el relevo de Esa diva.

En un vídeo con el creador de contenido Plex, Pablo Chiapella ha narrado cómo sucedió todo. “Me lio un amigo mío, pero no pasó nada. Yo no tenía TikTok, pero un chaval que ponía contenido mío se lo creó y rápido llegó a 250.000 seguidores”, explicaba.

A ese usuario, que tenía su nombre, “se le ocurrió tomar partido y dijo que si llegaba a unos seguidores se presentaba a Eurovisión”, siguió narrando el intérprete. Esto provocó un gran interés mediático, y Chiapella comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación interesándose por el asunto.

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla en 'LQSA' componiendo el 'Mandanga Style'.

“El chaval se cagó tanto que cerró la cuenta”, continuó Pablo Chiapella, que, de manera rotunda, cierra la puerta a Eurovisión: “Ahora todo el mundo me está pidiendo que vaya y no voy a ir”.

Hay que recordar que en el hipotético caso de que Pablo desease participar en el Benidorm Fest 2026 no podría concursar con la canción de su personaje de La que se avecina. Y es que para ir a Eurovisión se exigen temas inéditos, que no hayan sido publicados antes de septiembre del año anterior.

Eso es lo que ha provocado en el pasado que se descalifiquen algunas canciones de preselecciones en años anteriores. Por ejemplo, en 2008, los grupos La La Love You y Null System iban a participar en la preselección Salvemos Eurovisión, pero fueron descalificados por no cumplir este requisito. Sus huecos los ocuparon Lorena C e Innata.