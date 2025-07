Gema López, alto y claro sobre el cumpleaños de Lamine Yamal: "Juzgar desde nuestra posición es muy sencillo"

La polémica por el cumpleaños de Lamine Yamal está servida. El jugador del Barcelona está siendo muy cuestionado debido a las informaciones que van saliendo a la luz sobre su fiesta de celebración: chicas de imagen, personas con acondroplasia y mucho dinero.

"A él parece importarle poco todo lo que se está debatiendo en los platós de televisión e incluso en el Gobierno, que quiere investigar lo sucedido", ha empezado a decir Gema López, presentando el tema a comentar en Espejo Público. Lorena Vázquez ha apoyado a su compañera: "Es lo que más sorprende, que él está ajeno a la polémica".

Además, la colaboradora de Antena 3 ha recalcado que Yamal cuenta con el apoyo de su familia: "Tanto sus padres como sus amigos le dicen que le quite importancia y que es un tema que pasará pronto de estar en el ojo del huracán". Sin embargo, Vázquez ha afirmado que los que sí que están muy preocupados son los de su equipo de fútbol."

La contratación de personas con acondroplasia ha sido uno de los temas más controvertidos del cumpleaños. "Me parece completamente fatal, y más el uso que se le ha estado dando, inclusive por las redes", adelantaba Sergio Pérez. Y llegando al mismo argumento que Lorena Vázquez, considera que "el mayor enemigo de Lamine es su propia familia".

"¿Quiénes somos nosotros para juzgar a personas que quieren trabajar y deciden libremente ir previo pago a un acto o un evento?, le ha rebatido Miquel Valls. Una pregunta que ha hecho estallar a Lorena: "No es ético. Las cosas pueden ser legales y amorales".

"Cuando tú decides contratar a alguien para reírte de él, es evidentemente algo amoral. Les vistieron de bufones", mantenía la periodista.

Colaboradores en 'Espejo Público'. Antena 3

"Alguien que juega tanto con la imagen como Lamine y que encima contrata a chicas de imagen con un determinado perfil, me sorprende que los haya contratado a ellos para ejercer cualquier tipo de trabajo dentro de esa fiesta", aseguraba Gema López.

"Se me caería la cara de vergüenza de tener un padre así", ha confesado Sergio Pérez. Ante este comentario, la presentadora de Más Espejo ha salido en defensa del futbolista: "Estamos hablando de personas que no tienen una preparación y de repente se han visto con un estatus y un dinero que no saben gestionar".

"No estoy justificando lo que están haciendo, pero tenemos que decir el contexto en el que se mueve él. Ves al padre, que es una persona jovencísima y no sabe moverse", ha dicho López. Y ha añadido: "Juzgar desde esta posición, a veces, es muy sencillo".