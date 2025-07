Chenoa: "Los perritos quedan muy monos en Instagram, pero 'Dog House' humaniza lo que es estar en familia con un animal"

Este martes, Chenoa se pone al frente de un nuevo formato en Televisión Española, Dog House. El programa pretende remover conciencias sobre la adopción animal responsable.

BLUPER ha podido hablar con la artista antes del estreno. Laura, en su versión más humana, presentó a su perrita Cloe el día de la rueda de prensa. La mascota llegó a su vida hace tan solo seis meses, y trajo bajo el brazo la propuesta de este proyecto que la cantante no dudó en aceptar.

Conocedora del problema del abandono de los perros, desvela que “en mi vida he tenido siempre perros abandonados. Han pasado por lo menos unos cinco perros por mi casa y todos han sido sacados de la calle”.

La cantante asegura que el programa de Boxfish se emite en el momento perfecto, ya que en verano es usual abandonar a las mascotas. En el formato, las familias y los perros tendrán que complementarse y se elegirá a la familia indicada para cada animal. “Ojalá el perro pudiera hacer un casting de familia, que no estaría mal”, sentencia Chenoa.

Los voluntarios tienen un papel fundamental en el nuevo espacio, ya que ellos serán los que tomen la decisión de escoger el posible hogar. Harán las preguntas y hablarán con las familias para saber qué necesitan. “Cada uno tiene una propuesta de vida, y se tiene que complementar con la misma familia”, explica la presentadora.

El equipo de 'Dog house'. RTVE

¿Qué supone para ti formar parte de Dog House?

Es un encuentro con un proyecto bastante poco casual, porque acabo de adoptar y de repente aparece este programa. Cloe llegó hace seis meses, tampoco hace tanto, y cuando me lo proponen digo ‘sí, claro’. Todo es positivo, todo es bueno, pase lo que pase.

Desde TVE aseguran que eres un “talismán” para la cadena.

Estamos en un día que somos tendencia y les gusta. Ahora soy una persona que está muy a favor de proyectos que me dan. Son todos bonitos, no voy a decir que no.

Los hago con un montón de cariño, le entrego mi tiempo y mi vida. Pero lo hago de verdad sin sensación de trabajo. Lo hago como oportunidades.

Chenoa, presentadora de 'The Floor'. RTVE

¿Cómo consigues contar con proyectos en diferentes cadenas de televisión?

Me llevo bien con todo el mundo, que al final es importante. Cuando yo conozco a los equipos lo primero que hago es recalcar que todos somos importantes, desde el que maquilla hasta el que te enfoca o el que pone la luz.

Trabajar a favor es muy guay y aprender es muy divertido. A mí me sigue pareciendo que eso hace que estés muy atenta a la vida.

¿Cuál es tu historia con tu perrita Cloe?

Yo tuve una perrita durante 17 años y murió. Luego pasé por un duelo bastante largo, de aproximadamente tres años. Cuando me decidí por tener una nueva mascota, empecé a mandar formularios, pero no había manera.

Cloe apareció el 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. La vi en una foto porque es de Málaga y viene de la asociación de Lola y Su Manada, que me mandó Chuchos Selectos, que es otro que también me ayudó. Todo tiene un porqué.

¿Te ha cambiado mucho la vida?

No mucho, porque yo he tenido perros toda la vida. Viajo con ella, llevo una mochila, viene el avión, el tren, a todo. Tengo su pasaporte y todo en regla.

Somos colegas. Ella es muy independiente y tiene un carácter muy diferente. Es muy indie y va a su bola. Pero es un híbrido, como entre Husky y Pomerania, que a veces está mezclada. Las dos nos complementamos porque es muy fría y yo también voy a mi bola.

"Quedan muy monos en Instagram, pero creo que es también una manera de humanizar lo que es estar en familia con un animalito"

¿Qué aporta este programa a la televisión?

Antes de emitirse ya está haciendo una causa solidaria, porque ya hemos logrado colocar muchísimos perros adoptados. Me parece interesante volver a rescatar valores que en familia yo los aprendí mucho, porque mi madre me decía: ‘¿Quieres un perro? Hay que pasearlo, hay que darle de comer, hay que atenderlo, no es solamente un dibujito animado que tú ves por una foto’.

Luego quedan muy monos en el Instagram, pero creo que es también una manera de humanizar lo que es estar en familia con un animalito. Es muy importante todo esto.

¿Cómo has vivido las grabaciones?

Se me ponían los pelos de punta, porque cuando ves al niño que se pone nervioso porque entra el perrito en el recinto… Un perro que debe tener mil años, abandonado, que va ahí con cara de qué va a pasar, y ves tanta ilusión en un niño pequeño. Es educativo darle responsabilidad a los niños en familia. Pasear, dar de comer, hacerse cargo de otra cosa que no sea siempre mirar el móvil.

¿Te vas a ir de vacaciones con Cloe?

Sí, me iré. Pero me iré dos o tres días, porque en verano yo canto. En invierno estoy con la tele y con todo lo que me sale. Trabajar me encanta. Para mí, estoy guay, estoy bien.

Chenoa y su perrita Cloe. RTVE

En septiembre empieza Operación Triunfo. ¿Cómo afrontas la nueva edición?

Sigo igual de nerviosa. Voy a intentar hacerlo mejor. Los directos son otra onda. Cuando grabas es una cosa y cuando haces un directo no tiene nada que ver. Sobre todo porque también tienes que trabajar con la espontaneidad de que es un directo. Si no, no tiene gracia.

Encorsetarme mucho tampoco me apetece, prefiero fallar. Estoy pendiente y he visto algo de los castings de esta nueva edición.

"Generalmente, a las mujeres con 50 no nos pasa lo que me está pasando a mí"

Noemí Galera ha dicho que se siente muy orgullosa de lo que has conseguido.

Me emociona, porque al final yo fui al casting de Valencia, el primero de todos, y ahí estaban Noemí y Mónica. Ver a Noemí para mí es ver a alguien que me dio una oportunidad, que me abrió las puertas del cielo.

Y luego lo de presentar y estar ahora con 50 años, es que es extraño. Generalmente a las mujeres con 50 no nos pasa lo que me está pasando a mí, yo lo he dicho. Yo con 50 me veía en casa y decía: ‘Ya me inventaré algo’.