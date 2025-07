Lalachus, presentadora de 'El Grand Prix': "Dicen que me han puesto ahí por la cuota de la gorda y me parece ridículo"

Lalachus se postula como uno de los rostros más reclamados por Televisión Española en estos momentos. La cómica empezó a ocupar la pequeña pantalla de la mano de David Broncano, con una sección propia en La Revuelta.

Gracias a su participación en el access prime time de La 1, ha conseguido cumplir uno de sus mayores sueños: presentar El Grand Prix al lado de Ramón García. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que las críticas sobre su físico han empañado esta etapa tan especial de su vida.

La nueva presentadora del concurso del verano ha dejado claro que, aunque ha aprendido a “meterse en una balsa de aceite”, le parece “ridículo” que se siga opinando del cuerpo de las mujeres. “Es un poco agotador, sobre todo, porque de repente lo ve a lo mejor una chiquilla más joven que no está bien con su cuerpo y te puede hundir”, confiesa Lala en declaraciones a BLUPER.

Lalachus ocupa un papel fundamental durante la tercera edición de El Grand Prix tras su regreso a TVE. Todos los entresijos del programa quedarán al descubierto, ya que se encargará de mostrar a los telespectadores dónde esconden el decorado, los disfraces e, incluso, de averiguar todos los secretos del público en plató.

¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que Ramón García pidió directamente que lo acompañaras presentando El Grand Prix?

Ha sido una fantasía. Es increíble, porque ya te digo que no hay programa que me ponga más en perspectiva de lo que me está pasando que El Grand Prix, que es como la televisión que recuerdo cuando era pequeña. Es un sueño cumplido.

¿Has podido probar algunos de los míticos juegos del concurso?

He pedido meterme en todos los sitios posibles. Eso sí, las pruebas dan un miedo…

El otro día estaban jugando a la de los bebés que tienen que correr por una rampa, y la pasarela iba a 10.000 kilómetros por hora. Yo miraba a la gente de los pueblos con cara de ‘nos vamos a morir aquí’.

Ramón García y Lalachus durante una de las pruebas. RTVE

¿Cuál de las pruebas era tu favorita de pequeña?

Me hacía mucha gracia una que era como un pasillo y se tenían que poner a pegar patadas hacia arriba y estaban enjabonados. Las manos musicales eran chef's kiss, era lo mejor.

"Hace 4 años estaba haciendo fotocopias y ahora estoy en 'El Grand Prix', es muy raro"

¿Te imaginabas terminar en El Grand Prix cuando empezaste a hacer vídeos para redes sociales?

Jamás en la vida. Yo nunca me lo he planteado. Mi abuela siempre dice que en una vida hay muchas vidas y yo me acuerdo todavía de mi época de recepcionista. Hace 4 años estaba haciendo fotocopias y ahora estoy en El Grand Prix, es muy raro.

Trabajar en la tele, en Televisión Española, estar en La Revuelta y que funcionase cómo ha funcionado y luego todas las cosas como han ido en avanzadilla…es que no te lo planteas.

Ramón García se arrodilla ante Lalachus en 'La Revuelta'. RTVE

¿Cómo te sentiste al ver a Ramón García hincar rodilla para que te unieras a él en este formato?

Es muy fuerte. Cuando cogió la almohada dije ‘¿qué hace?’ y cuando lo vi luego desde mi casa, me puse a llorar. Qué caballero.

Era una cuestión que se había hablado antes, pero estaba todo en el aire. No me lo esperaba en absoluto.

"No es una cuestión de que te insulten por gorda, es una cuestión de que insultan a mí y a todo el mundo que tenga un poco de foco"

Ramón García ha alzado la voz en contra de todos los que te han criticado. ¿Cómo llevas las críticas?

He aprendido bastante a meterme en una balsa de aceite. Es verdad que al principio no te deja de sorprender porque yo siempre he sido como un perfil bastante blanco en redes sociales.

Me estoy dando cuenta de que no es una cuestión de que te insulten por gorda, es una cuestión de que me insultan a mí y a todo el mundo que tenga un poco de foco. Ahora no me afecta, pero sí que es verdad que te sorprende.

¿Estarías dispuesta a unas Campanadas Ramontxu y Lalachus?

Estaría bonito de ver, la verdad. Yo en una capa doble, imagínate. No digo ni que sí ni que no, lo que tenga que ser.

Haber presentado las campanadas ha sido muy fuerte. Yo miraba a David Broncano y le decía ‘¿cómo hemos llegado hasta aquí?’.

Lalachus muestra una estampa de 'El Grand Prix', junto a David Broncano durante las Campanadas de Nochevieja. RTVE

¿Cómo llevaste las críticas por la estampita con la vaquilla de El Grand Prix?

No voy a mentir, fue jodido. Nunca hubo una intención más allá de hablar de la televisión, hablar de El Grand Prix. Una cosa por otra, al final manifesté y mira lo que nos ha llegado y honestamente estoy muy contenta. Una de cal y otra de arena.

¿Qué consejos te daba David Broncano en esos momentos?

Me tranquilizó mucho, porque me pillaba nueva en la televisión y Broncano tiene mucho temple. Estoy muy agradecida porque me llamaba bastante y me preguntaba cómo lo llevaba, cómo estaba. Estaba muy atento.

¿Te preocupa que la fama te afecte en tu forma de ser?

Yo creo que si no se me ha ido ya la cabeza, es complicado. Me lo tomo como un trabajo, igual que cuando estaba de recepcionista.

Estoy aquí, es alucinante, la gente te ve y te puede reconocer, pero no creo que me afecte.

"Mi padre lee, comenta y, al final, le están diciendo barbaridades a tu hija. Es duro"

¿Tu familia sufre por los comentarios que te llegan en redes sociales?

Por supuesto. Para mí, el sufrimiento más fuerte es pensar que no puedo controlar lo que ellos leen. Yo lo puedo llevar y puedo bloquear, pero no puedo controlar lo que hacen mis padres.

Mi padre lee, comenta y, al final, le están diciendo barbaridades a tu hija, es duro. Yo lo he pasado peor por esa situación que por lo que me podían decir a mí.

Wilbur, Lalachus y un concursante en 'El Grand Prix'. RTVE

¿Qué faceta vamos a descubrir de ti en El Grand Prix?

Realmente lo mismo, porque si fuese algo diferente la gente diría ‘y esta, ¿qué hace?’. Yo lo que hago es enseñar lo que quieres ver tú desde casa. A mí me pasaba mucho que me preguntaba dónde guardaban todos los muñecos y yo me cuelo por donde me dejan.

Voy a intentar ponerme todos los disfraces, salpicar a Ramón, que la gente de los pueblos me cuenten sus chismes…Me han dado libertad de ser un alma libre.

"A veces dicen que me han puesto ahí para la cuota de la gorda. Me parece ridículo"

Se está volviendo muy común opinar sobre el cuerpo de las mujeres, ¿cómo lo vives?

A veces dicen que me han puesto ahí por la cuota de la gorda. A mí me parece ridículo, más que nada porque siento que hay cosas que van para atrás.

Deberían poner un control. Como con un SMS, que antes te costaba dinero mandar un mensaje. Pero es un poco agotador, sobre todo, porque de repente lo ve a lo mejor una chiquilla más joven que no está bien con su cuerpo y te puede hundir.

¿Es importante dar visibilidad a otros cuerpos en televisión?

Es importante que se vean los cuerpos de otra forma, simplemente haciendo cosas. No es una cuestión de que yo vaya de abanderada de la gordofobia, simplemente soy una gorda haciendo televisión como lo está haciendo otra persona.

Yo no le estoy diciendo a la gente: “Ey, comed muchísimo para estar como yo”. Estoy haciendo mi trabajo. Hay que normalizar que se vea gente enseñando sus brazos, sus chichas y que no estén con la tontería. Incluso gente muy delgada, hay de todos los cuerpos, de todas las formas.

Lalachus, Ramón García y Ángela Fernández en 'El Grand Prix'. RTVE

¿Cómo está siendo trabajar con Ángela Fernández?

Ángela es increíble. Es una chica que yo ya tenía controlada de la radio y demás. Desde que nos conocimos, ha empezado a haber matchs continuos.

Al final, lo que mola también del El Grand Prix es que haces mucho equipo, hay muchas horas, mucha gente, te cuentan sus cosas, su día a día. La chica la hace genial, honestamente.