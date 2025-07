El confuso final de 'Reacción en cadena': el concurso de Ion Aramendi abandona Telecinco sin una despedida digna

Este sábado se emitió la última entrega de Reacción en cadena, el programa con el que Telecinco pretendía competir contra Pasapalabra. Sin embargo, los datos de audiencia cayeron tras la salida de los Mozos de Arousa y Mediaset decidió cambiar su estrategia, implantando un nuevo formato a partir de este domingo, 13 de julio.

El programa de Ion Aramendi sorprendió con su última entrega, ya que no hubo despedida. El presentador no se despidió del espacio, ni se introdujeron grafismos para anunciar su adiós de la parrilla, tan solo se emitió un episodio más, grabado con anterioridad.

Lo que más llamó la atención de los espectadores es que en la última prueba del concurso, el conductor del espacio concertó la siguiente cita. Una cita que no se llevará a cabo, ya que Telecinco ha conseguido un nuevo reemplazo para levantar sus números. Agárrate al sillón, presentado por Eugeni Alemany, llegó este domingo para quedarse.

El equipo ganador hasta el momento de Reacción en cadena, Familia de profes, se tendrá que conformar con el premio monetario que habían acumulado hasta la última emisión: 281.828 euros. El público, que había visto cómo el grupo superaba cada programa durante dos meses, no conocerá su final.

Aunque en la presentación de Agárrate al sillón Mediaset aseguró que saldrían a la luz todos los programas grabados, el mensaje final de Aramendi solo llevó a confusión: “¡Nos vemos en el próximo Reacción en cadena!”. Y, pese a que todo augura que el adiós del concurso es definitivo, el presentador sigue con esperanza.

Los espectadores no han respondido demasiado bien ante este fin abrupto del concurso. En redes sociales, muchos han lamentado que no se explicara por qué terminaba. "Ni se han despedido", "menuda manera de agradecer a los espectadores durante tanto tiempo", "muy mal final", "no se puede jugar con los que vimos siempre el programa", han expresado los televidentes, mientras emplazan a Telecinco a "reflexionar seriamente".

'Agárrate al sillón'

Mediaset apuesta por un nuevo formato, con Rafa Castaño como primer gran campeón. El ganador del bote más elevado de Pasapalabra regresa a la cadena para sentarse en el sillón rojo, que le otorga grandes privilegios.

Durante el programa de este domingo, 13 de julio, ya ha visto peligrar su continuidad en el concurso al empatar contra el contrincante que eligió para el gran duelo final. Sin embargo, uno de sus grandes beneficios es seguir con su puesto hasta que superen los puntos que él obtenga en la prueba. Aun así, Rafa Castaño podría comprar su sillón para acumular más dinero en cada entrega.