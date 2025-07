La velada petición de trabajo de María Verdoy y Antonio Santana en ‘Socialité’ tras conocerse su cancelación

La pasada semana saltaban las alarmas. Socialité se despediría de Telecinco este verano para siempre, después de ocho años en emisión durante los fines de semana (y también algunos festivos). Un hecho sobre el que sus presentadores han hecho sutiles comentarios durante este sábado y este domingo.

En concreto, este 13 de julio, María Verdoy dio pie a un reportaje sobre el cantante Mario Jefferson. Y todo por “un vídeo que ha colgado el cantante, y amigo de este programa, y amigo mío, Mario Jefferson. Un vídeo pidiendo trabajar más. Mario, qué te vamos a decir, que estamos contigo, hijo”, decía María, guiñando el ojo a la cámara.

“Claro que estamos contigo. Mucho ánimo, Mario”, añadía por su parte Antonio Santana, quien se incorporó al programa a mediados de 2024, y que se sumaba así a la petición de su compañera y de Mario Jefferson para tener más trabajo.

Tras esto, Socialité compartió unas imágenes de las redes sociales del cantante andaluz, en las que, entre lágrimas, pedía trabajo. “Si este vídeo llega a quien piense que le puedo encajar, por favor que me escriba”, solicitaba el que fuese concursante de Operación Triunfo.

24 horas después, Mario compartió otro vídeo, más animado, y en el que daba las gracias por todo el cariño recibido. Y aprovechó para regalar a sus seguidores una canción en la que ironizaba con su situación económica, aunque con una actitud positiva.

María Verdoy y Antonio Santana en ‘Socialité’.

Más allá del comentario sobre pedir trabajo, este sábado, María Verdoy y Antonio Santana también llevaron a cabo un diálogo en el programa en el que dejaban claro que iban a pasar un verano sin trabajo.

“Antonio, te voy a hacer una pregunta que tiene tela”, le deslizaba Verdoy. “Miedo me das”, le respondía su compañero. “¿Cómo andas de planes veraniegos?”, lanzaba María entre risas al presentador. “Pues a partir de agosto tranquilo, a partir de agosto estoy más tranquilito”, le aclaraba Santana.

Unas palabras que confirmaban que el programa acabaría el próximo domingo 27 de julio, por lo que agosto estará sin trabajo. “No me contestes si no quieres que me lo sé”, lanzaba entonces María, dejando claro que ella tendrá el mismo porvenir.

“A ver, efectivamente, nosotros vamos a descansar sí o sí en breve, pero seguro que nuestros socialiteros se apuntan a uno de los mejores planes del verano”, siguió narrando María, e invitando a todos los espectadores a ver Agárrate al sillón, programa que se estrena este domingo tras el fútbol. Y poco después añadiría: “Nos vamos, pero por ahora solo a publicidad”.