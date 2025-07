La surrealista conversación de Carmina Barrios y Carmen Lomana sobre partes íntimas: “Tu toto debería estar en un museo”

La 2 estrenaba este sábado Pasa sin llamar, un programa que, al fin, ha sacado del cajón, casi un año después de su grabación. Inés Hernand, Alba Carrillo, Mariona Casas y la estrella invitada, Carmina Barrios, recibirán en su loft a multitud de invitados y amigos, y en su puesta de largo, las cuatro dieron la bienvenida a Asier Etxeandia y Carmen Lomana.

Lomana, que suele apostar por la elegancia y sofisticación, podría definirse como la antítesis de Carmina Barrios, quien suele alzar la voz, y decir frases con tacos con toda la naturalidad. Y así lo expresó la propia actriz andaluza. “Tú eres totalmente opuesta a mi hija, en todo, en elegancia, en finura, en lo pausada, yo me lanzo”.

A Carmina, sin embargo, le hacía “ilusión” ver cómo suenan “las palabras vulgares” en boca de la empresaria. Y así, le propuso que repitiese la frase: “Mis amigas y yo somos niñas de verdeja. Que tenemos carita de niña y totito de vieja”. “Yo soy una verdeja, que tengo carita de niña y chochito di decía entonces Lomana. “A las viejas no hay que dejarlas entrar en tu vida”, apostillaba.

“Creías que no lo iba a repetir y lo ha repetido, ¿eh? No se corta con nada”, celebraban las presentadoras de Pasa sin llamar. Al hablar de partes íntimas, Carmina le preguntó a Carmen si se había “operado”. “¿Pero qué me voy a operar el chichi, de qué?”, se preguntaba la colaboradora de Espejo Público.

Carmen Lomana y Carmina Barrios en 'Pasa sin llamar'.

“Lo tienes divino de siempre, ¿no?”, lanzaba Carmina Barrios. “De toda la vida”, le respondía Lomana. Eso sí, la empresaria quiso destacar que “hay algo que me diferencia también, que por eso no es ningún mérito. Yo no he tenido hijos. Y claro, los niños tienen que salir por ahí. El mío está virgen… En eso”.

Esto sirvió a Carmina Barrios para hablar de sus partes íntimas: “Te voy a ser clara y no yo nunca miento. Yo he parido tres veces. Paco pesó 5 kilos. Pero mi tete está divino, porque está más gordito, como un mollete de Alcalá, así redondito”. “Servicio público”, deslizaba Inés Hernand.

“A Carmen no le gusta hablar de eso”, opinaba Alba Carrillo. Sin embargo, Lomana, parecía no entender a la madre de Paco León. “Se le sale la lechuga de la cheeseburger”, aclaraba Inés Hernand.

“¿Pero de qué estás hablando?”, insistía Lomana. “De mi toto”, aclaraba Barrios. “Madre mía, tú tienes un toto para ponerlo en un museo”, exclamaba entonces Carmen Lomana. “El tuyo es divino. El mío es redondito, gordito, que así no lo tenía antes, como parí”. “No me cuelga nada”, insistía la actriz.

“¿Pero tú qué te crees que yo no vivo en este mundo? Una cosa es que yo no diga palabrotas”, aclaraba Carmen Lomana. “Pues eso es lo que se cree la gente. Que tú estás en otro mundo, que vives en una nube”, señalaba Carmina. “Pero si la gente no me conoce, nada más que lo que yo quiero”, finalizó Lomana.