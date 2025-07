Mónica Naranjo dicta sentencia sobre cuál es la mejor voz de España: “No es porque estés delante”

La cantante Mónica Naranjo abrió este sábado la gran final de Tierra de Talentos en Canal Sur. Y lo hizo interpretando Sola, una de sus primeras canciones, que compuso en 1994 y que cantó en directo. Esto servía a la artista catalana para promocionar su gira de grandes éxitos, en la que celebra sus tres décadas en la canción.

Manu Sánchez, presentador del formato, dijo que era una casualidad que “nuestra Pastora Soler también esté celebrando los 30”. “Estamos este año de cumpleaños”le decía Mónica a Pastora, que es jueza del formato desde hace años.

“Y es algo muy habitual, cuando le dicen a Mónica Naranjo que es la mejor voz de este país, que se acuerde de Pastora Soler. Y cuando se lo dicen a Pastora Soler dice ella: cuidado que está también ahí Mónica Naranjo”, seguía relatando Manu Sánchez.

Ante esto, Mónica desveló una conversación que había tenido ese mismo día con su sobrino, al que se había llevado al programa. “De verdad que no es porque estés delante de Pilar”, le señalaba a Pastora Soler, cuyo nombre verdadero es Pilar Sánchez.

“Le decía a mi sobrino, ¿la has reconocido? ¿Sabes quién es? Y le digo: la mejor voz de este país. Es Pastora. Pilar, yo te lo digo de corazón, te lo he dicho una y mil veces que lo diré siempre. La emoción que yo tengo cuando te escucho no es normal”, afirmaba la cantante.

Pastora Soler en 'Tierra de Talentos'.

Pastora Soler, por su parte, le respondía con otro piropo: “Como la (emoción) que yo he tenido ahora mismo. El gran regalo de tenerte sobre este escenario, de escucharte de esa manera tan pura, tan magistral”.

“La pedazo de masterclass, de clase, de elegancia, de dominar todos los registros que te den la gana sin perder ni un ápice de ese sentimiento y esa emoción que me transmite. Y después, señores, que es que cuando la conoces todavía la queremos más. De verdad, Mónica, te admiro, te quiero. Eres la mejor voz de este país y además mi amiga, te quiero”, sentenciaba Pastora.

Al ver a las dos artistas lanzarse piropos y llamarse mutuamente “la mejor voz de España”, Manu Sánchez hizo una propuesta: “Pues subid las dos a puñetazos y la que gane ganó hoy. Aclaramos ya hoy quién es la mejor. No podemos estar con este churreteo eternamente”.