Alba Carrillo, sin piedad contra Santi Burgoa en ‘D Corazón’: “Estaba conmigo para tener contactos”

El programa D Corazón ha dedicado uno de sus bloques a Alba Carrillo, colaboradora del espacio (y ahora también conductora de Pasa sin llamar en La 2). Y así han destacado cómo en una década ha tenido diez parejas, uno de ellos, Santi Burgoa, contra el que ha cargado recientemente en redes.

Y es que el presentador y profesor universitario, que recientemente se doctoró, celebró la cancelación de La familia de la tele en Televisión Española. “Ya sabéis que elijo mal”, decía Alba Carrillo en una imagen de archivo en el vídeo que han montado sus compañeros. Y en otro se le veía en los sanfermines, y al preguntarle por cuernos respondía: “Soy especialista, pero yo no iba corriendo delante, me enteraba la última”.

“Alba Carrillo... A Santi Burgoa no le gusta lo que haces”, le introducía el tema, ya en plató, Javier de Hoyos. “Ni lo que haces tú, que me mandó bloquearte”, decía la modelo, dejando a todos con la boca abierta.

“Elijo mal y por eso estoy soltera. Pero no pongáis en titulares el ex de Alba Carrillo, poned el ex de Vanesa Romero, que ha sido la última. Dejadme en paz, es la peor mancha en mi expediente”, sentenciaba la colaboradora televisiva.

“Si me dices Feli o Santi, Feli al menos tenía un trabajo”, añadía, en referencia a su expareja Feliciano López, con quien tampoco acabó en buenos términos. Y, de paso, Alba siguió cargando contra Santi: “Dar lecciones ese señor sobre la crónica rosa, cuando ha estado días comiendo de lo que yo ganaba de la crónica rosa”.

Alba Carrillo y Javier de Hoyos en 'DCorazón'.

Así, llegó a definir que Santi Burgoa fue “muy parásito” en su relación con ella. “Le encantaba ser mi novio, por eso se fue luego con Vanessa Romero. Y no está por dar lecciones, y fui con su amante a la puerta de su casa”, aseguraba.

Alba, además, cargó contra su currículo: “Resulta que se ha doctorado, que resulta que se doctora cualquiera. Me molesta que ha puesto a caldo los programas de la prensa del corazón. Ha hecho un Doctorado con los contactos que le he pasado yo”, sentenciaba. En concreto, el Doctorado giró sobre “la prensa del corazón y el daño que hace” y denunció que él “ha sido presentador de un programa que hacía prensa de corazón”.

Anne Igartiburu le preguntaba si estaba más enfadada consigo misma que con el propio Santi, y Alba Carrillo lo confirmaba. Así, destacó que estuvo con él “dos años y medio, y me sobraron tres. Es un caradura, siempre presentí que estaba conmigo para tener contactos, para tal, para cual”, terminó de criticar Alba. Y sus compañeros se sorprendieron al descubrir que “odias a alguien más que a Feliciano”.