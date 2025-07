Óscar Casas: "Pasar mucho tiempo con Gervasio Deferr no me ayudaba a interpretar al Gervi joven. Me lo intoxicaba"

El gran salto, la serie que cuenta la vida de Gervasio Deferr, está disponible al completo desde el pasado 29 de junio en Atresplayer. Óscar Casas fue el elegido para interpretar la historia de ascenso al Olimpo y posterior caída a los infiernos del gimnasta artístico español más importante de la historia.

BLUPER tuvo la oportunidad de charlar con Casas hace unos meses. Concretamente, en el Festival de Cine de San Sebastián. Después, Atresmedia y Diagonal TV optaron por aplazar el estreno por aparecer una denuncia de "abuso sexual" contra Deferr. Tras esclarecerse lo ocurrido, sin que haya habido novedades sobre esta denuncia, se retomó la promoción y la ficción pudo ser lanzada.

El hermano de Mario Casas se sometió a un intenso entrenamiento para parecerse lo máximo posible al Gervi que fue bicampeón olímpico en Sídney 2000 y Atenas 2004 y subcampeón en Pekín 2008. Los resultados fueron tan buenos que pudo realizar la mayoría de los ejercicios que aparecen en pantalla. "Dejé de comer casi durante dos meses. Comía una lata de atún por la mañana y nada más".

Y, aunque la ayuda de Gervasio fue fundamental, Óscar confiesa: "De primeras, yo creía que pasar todo el rato con él iba a ser favorecedor. Pero me fui dando cuenta de que no, sobre todo en la primera parte, en la que interpreto al Gervi más joven. Ahí no, porque me intoxicaba al joven".

Además, este periódico reflexiona con la pareja de Ana Mena sobre la fama precoz, algo que, de alguna manera, les une al deportista y a él. "Gervi era algo más extraterrestre, creo que estaba menos preparado para esa exposición en el deporte y por la figura en la que luego se compartió". En su caso, Óscar asume que lo tuvo más "fácil" y que su hermano le allanó el terreno.

¿Cómo te llegó el proyecto?

Tuve que hacer una prueba grande con el director. Era un monólogo de cinco páginas, cuatro escenas. Ya conocía la historia de Gervi, lo vi en el pódcast de The Wild Project. Me encerré en mi apartamento cuatro días, a prepararlo a full. Me pillé un hotel justo encima de donde había que hacer la prueba para ir concentrado. Que solo fuera desayunar y bajar.

¿Cómo fue tu contacto con Gervasio para preparar el personaje?

Ha estado siempre a mi disposición, dispuesto a ayudar. De primeras, yo creía que pasar todo el rato con él iba a ser favorecedor. Pero me fui dando cuenta de que no, sobre todo en la primera parte, en la que interpreto al Gervi más joven.

Dejar de comer no solo me ayudó a la forma física, sino a que me faltase energía y por lo tanto tuviera mala hos...

Ahí no me ayudaba pasar mucho tiempo con él, porque me intoxicaba al joven. Él ha cambiado mucho durante los años. Fue en la segunda parte cuando pude tirar más de Gervasio como persona, in situ. Ahí pasé más tiempo con él.

¿Cómo te preparaste mentalmente para encarnar a ese Gervi que cae a los infiernos?

Más que una preparación mental, es intentar encontrar la mayor información, apoyarme en libros y experiencias, para entenderlo. Es algo que hasta que no vives en tus propias carnes es difícil de entender, pero se puede empatizar. Fue un trabajo de eso, de empatizar.

Dejar de comer no solo me ayudó a la forma física, sino a que me faltase energía y por lo tanto tuviera mala hos... Me apoyé en eso, intentar vivirlo, ser fiel y creértelo. Dejé de comer casi durante dos meses. Comía una lata de atún por la mañana y nada más el resto del día.

Háblame de esa rutina física que seguiste para el rodaje.

Fue precioso. Tuvimos tres meses para hacer una subida de masa muscular grande, con muchísima alimentación y mucho gimnasio. También pude entrenar en el Centro de Alto Rendimiento. Iba de lunes a viernes y fue una maravilla acercarme a este deporte, comprenderlo y haber podido realizar gran parte de los ejercicios yo.

¿Qué has aprendido del Gervi de hace 25 años y del que luego cae en las adicciones?

Del Gervi killer me llevo el compromiso, la dedicación. El ser un killer era peligroso, pero yo me llevo ese compromiso y esa dedicación que me ayudaba a afrontar cada día de rodaje. Del Gervi que luego cae en las sustancias diría que la familia. Uno no sale si no quiere, y toma sus propias decisiones, pero la familia es tan importante...

No siempre, porque no todo el mundo tiene esa suerte, pero Gervi la tenía y yo la tengo. Al final del día, la familia de Gervi es su salvadora, le apoyaron día a día. Da igual que hagas lo que hagas, que seas la peor persona del mundo. Ellos van a estar ahí.

Algo que os une a Gervasio y a ti es que os llegó la fama muy jóvenes. ¿Cómo lo gestionaste?

Gervi era algo más extraterrestre, creo que estaba menos preparado para esa exposición en el deporte y por la figura en la que luego se convirtió. Por la familia de la que él venía... El propio Centro de Alto Rendimiento tampoco te preparaba para una exposición así.

En mi caso, lo tuve fácil. Ayudaron las vivencias de mi madre con mi hermano. Lo llevo bastante bien. Desde pequeñito lo he ido escuchando, viendo qué es ese mundo, viendo cuál es la exposición.