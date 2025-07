María Verdoy interrumpe ‘Socialité’ para dar una noticia de última hora de Ortega Cano: “Habría montado en cólera”

El programa Socialité trató al inicio del programa de este sábado las últimas novedades sobre Cayetano Rivera. Y sobre el torero estaban hablando Antonio Santana, Aurelio Manzano y Almudena del Pozo cuando María Verdoy interrumpió el debate.

“Nos vamos rápidamente con la redacción de Socialité, compañero Darío del Alcázar. Tenemos última hora. Parece que Ortega Cano estaría muy enfadado tras la muerte de Michu”, quien fuese pareja de José Fernando Ortega, introducía la presentadora.

Desde la redacción, del Alcázar lo confirmaba. “Pues sí, tenemos esta última hora. Sabemos que Ortega Cano habría montado en cólera. Está que trina, como se suele decir, por la última aparición de la hermana de Michu en televisión”, exponía el periodista.

Así, Darío del Alcázar ha recordado como Tamara, hermana de la fallecida Michu, se sentó “hace tan solo unas horas” en el programa Tardear de Telecinco, y allí se “explayó”. “Atención porque señaló a la familia de Ortega Cano como una familia que jamás se ha interesado por la hija que tenía en común. Bueno, que tiene en común José Fernando y Michu”, seguía relatando el periodista.

Para conseguir una reacción, el programa tenía a la reportera Lía Román en la puerta de la casa de Ortega Cano, “y seguramente pues habrá podido observar si hay movimientos o o qué está pasando allí”.

Darío del Alcázar informa sobre Ortega Cano en 'Socialité'.

Lía Román entró entonces en directo y explicó que no había visto movimientos, pero que estaba pendiente para cuando se abra la puerta pedir paso en directo. “Como bien dices, Ortega Cano está muy cabreado tras esas declaraciones de Tamara”, confirmaba.

“Me imagino que se le habrá sobrepasado todo y sobre todo queremos preocuparnos por cómo también se encuentra él”, valoraba ya desde plató Antonio Santana. Y Aurelio Manzano cebó que más adelante hablaría de “un tema importante del maestro Ortega Cano, que yo creo que va a dar luz a todo esto”.

En concreto, Tamara aseguró en Tardear que la voluntad de Michu era que su hija se quedara con su madre y que no perdiera el contacto con la familia del padre. Y, de paso, cargó contra la familia Ortega, asegurando que “hay un distanciamiento, ellos son los que tienen que ocuparse de esa niña también”.

Además, Michu dudó que Gloria Camila pudiera encargarse de Rocío, la hija de ocho años de Michu y José Fernando, tal como algunos han apuntado. “Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta', no saben en qué colegio está... Todo ha sido mi hermana, de ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila”, sentenció.