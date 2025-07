‘Tardear’ se convierte en ‘Mask Singer’ para enseñar el rostro de Raquel Mosquera: “¡Quítatela, quítatela!”

Hace unos días, Raquel Mosquera creó revuelo en redes sociales al compartir unas imágenes en las que aparecía muy cambiada. La duda era si la que fuese concursante de Supervivientes se había hecho retoques estéticos, o si, sencillamente, se había aplicado más filtros de la cuenta al subir la foto.

Y la primera aparición en televisión tras esta controversia de Raquel ha tenido lugar esta tarde en Telecinco, en el programa Tardear. “La puerta de Tardear se abre para recibir a la nueva Raquel Mosquera”, celebraba su presentador Frank Blanco.

La sorpresa vino cuando Raquel entró al plató: no se le veía la cara, sino que la ocultaba bajo una máscara de pómulos rosas y grandes ojos azules. Para que no tuviese ningún accidente, Frank le guio hasta su lado. “¡Espérate, que no te pase nada! ¡No te quites nada todavía!”, le pedía.

“¿Nos vamos a caer de culo o nos podemos sentar?”, preguntaba Carmen Alcayde. “Si te caes de culo te vas a volver a levantar de lo guapa que estoy”, le respondía Mosquera, todavía enmascarada.

Los colaboradores entonces se dividieron entre los que creían que se había retocado o si las fotos en cuestión eran fruto de filtros. Y, al más puro estilo Mask Singer, empezaron a corear a la peluquera: “¡Quítatela, quítatela!”.

Raquel Mosquera en 'Tardear'.

Finalmente se veía la nueva imagen de Raquel. “¡Qué alegría, qué estupenda!”, le decían a la que fuese esposa de Pedro Carrasco. “Es muy importante una cosa. Yo he aprendido, y me estoy haciendo experta, en el tema de los filtros. Y es verdad que a veces exagero”, detallaba la invitada.

“Se te ha ido la mano, Raquel”, decía Miguel Ángel Nicolás. Leticia Requejo, por su parte, le preguntaba que “con lo estupenda que estás” por qué abusaba de los filtros, pues no lo entendía. Raquel entonces explicó que pasa muchas horas trabajando en peluquería y estética, y a veces, a altas horas de la noche, retocar fotos “es como un juego el poner y quitar”.

Sobre la foto que tanto se comentó admite que le quedó “estilo Kardashian”. “Si lo hago a posta no me sale. Me quedé asombrada, me escribieron más que cuando subo otras fotografías”, seguía contando. Eso sí, quiso dejar claro que no es “una persona acomplejada”, y que si usa filtros “no es porque quiera aparentar 20 años. Nunca me ha importado si estoy más gorda o más delgada”. Y de paso, denunció que en redes le han dicho “barbaridades”, aunque ella no les presta atención.