Sonia Monroy se rompe en ‘Y ahora, Sonsoles’ al recordar la muerte de sus padres fallecidos: “Vaya rollazo estoy pegando”

El último tramo de Y ahora, Sonsoles suele estar dedicado a entrevistas en profundidad, y este viernes han recibido en el plató a la cantante y actriz Sonia Monroy. Y la charla entre la artista y Pepa Romero comenzó con un repaso de su carrera, destacando trabajos en Estados Unidos en ficciones como Anatomía de Grey o Cómo conocí a vuestra madre.

“Te vas a América cuando se muere tu padre”, introducía la presentadora, que ocupa el lugar de Sonsoles Ónega durante sus vacaciones. “Estoy rodeada de mucha vida, pero también de mucha muerte. Hago giros de 360 grados cuando pasan cosas así”, admitía Monroy.

La invitada narró que ella siempre tenía la “cosita” de irse a Los Ángeles a labrarse una carrera. “Mi papá enfermó de cáncer y yo me fui de Madrid a Barcelona a cuidar de él. Y antes de que falleciera me hizo hacerle la promesa...”, explicaba, pausando su relato por la emoción.

“Me vas a hacer llorar a mí”, le advertía Pepa Romero. “Le prometí que cuando él se fuese yo me iría también de España. Y mi madre me ayudó muchísimo. Y fue así”, proseguía Sonia. Pero Pepa Romero no pudo ocultar la emoción. “¡No llores! ¡Que me gusta hacer reír! ¡Piensen en gatos, que son muy graciosos!”, le pedía a la presentadora.

“Eres muy familiar...”, deslizaba Pepa, que acabó agarrando de la mano a la invitada. “Mucho”, reconocía Sonia Monroy. La actriz también habló de la muerte de su hermano, con el que trabajaba como cantante, y que tras su defunción estuvo años sin cantar.

Sonia Monroy en 'Y ahora, Sonsoles'.

“Me viene porque mi sueño siempre era vivir en Los Ángeles que me respetaran como actriz, trabajar de actriz, abrir mi productora de cine, ese era mi sueño”, enumeraba. Sin embargo, su madre enfermó de Alzheimer, y entonces pasaba seis meses al año cuidándola en España y otros seis trabajando al otro lado del charco.

“Mi madre se fue hace tres años también. Vaya rollazo estoy pegando. A mí me gusta hacer reír”, le decía a la presentadora. “Es descubrir una Sonia desconocida”, valoraba Romero.

La presentadora quiso saber que si en España no le respetaban como artista. “En Estados Unidos una actriz como Jennifer Lopez es actriz, cantante y lo valoran más. Me pasó con un director muy famoso, que le gustaba como actriz, y me dijo no te contrato porque no quiero que hablen de mi película en programas de corazón, y me pareció injusto”, lamentaba.

“Sinceramente en España, ni lo intento, porque sé que tengo esa condición”, señalaba, en referencia a haber aparecido mucho en programas de corazón. “Y con la música también me pasó”, reconoció, detallando que en Sex Bomb tuvo que sacar a sus compañeras que eran famosas y apostar por “tres desconocidas” como compañeras “y pude encaminar un grupo más musical”.