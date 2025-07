'La niña de Shrek' se reencuentra con Buenafuente en TVE: "He conocido a un nuevo presentador, a Broncano"

Andreu Buenafuente fue sorprendido en el programa de este jueves de Futuro Imperfecto. El presentador estaba en medio del plató, cuando un grito llamó su atención, dando entrada a una persona que conocía demasiado bien.

La niña de Shrek, uno de los personajes que encarna Silvia Abril desde principios de los 2000, protagonizó un espectacular ingreso ante las cámaras de La 1. En su particular sketch, la intérprete se reencontraba de nuevo con el presentador, con el que inició su "relación" en el formato de Late Motiv.

Interrumpiendo el monólogo de Buenafuente, la humorista exclamó "¡Huevosfuertes!", mientras entraba al teatro, en el que el público la recibió entre risas y con los brazos abiertos. Recorrió el espacio ante la atónita mirada del cómico, que parecía no esperar la visita de La niña de Shrek a Futuro Imperfecto.

Al ritmo de I'm a believer, subió hasta el escenario para situarse al lado del presentador. "A mí me lo dicen...", empezó a decir el humorista. "No pasa el tiempo", pronunció, refiriéndose a los múltiples encuentros con el personaje de Silvia Abril en sus diferentes espacios en televisión.

"Esto es más grande, aquí hay que correr más", dijo La niña de Shrek, empezando su intervención en la cadena pública. "Estás haciendo un programa nuevo y no me has llamado. ¿No me estarás evitando?", le cuestionó directamente a Buenafuente. Y añadió: "Es que estás en Televisión Española y es muy guay".

"¿Te encaja?", le preguntó el presentador de Futuro Imperfecto. A lo que el personaje le respondió: "Sí, me encaja mucho porque yo soy de servicio público".

Después de incluir un sofá en el plató para empezar con una breve entrevista, La niña de Shrek confesó que había conocido a un nuevo presentador: "Nos han pillado y hay fotos, no te pongas celoso". Apareció entonces en pantalla un montaje con David Broncano viendo un partido de tenis.

El montaje de David Broncano y La niña de Shrek. RTVE

"Esta no me la esperaba", pronunció el catalán. "Es que él tiene un programa muy parecido, que se llama La Revuelta y tiene un bombo. Yo he venido a hacerte un bombo o, bueno, a que me lo hagas tú a mí", bromeó ella.

Además, también aseguró que había estado trabajando en La isla de las tentaciones, haciendo de "tonteadora". "Es un programa que no veo", confesó Buenafuente antes de que La niña de shrek se levantara para presentarse como hacen las tentadoras en el programa de Telecinco.

La entrega de La 1 terminó con la "joven" prometiéndole su amor a Andreu: “Yo, La niña de Shrek, prometo olerte siempre en la tele pública y en la privada, en el late night y en el prime time y serte fiel, menos con Roncano y el Sergi, que me gusta mucho. O sea, serte fiel hasta que se nos lleve la policía”.

Sin embargo, el "final feliz" se rompió cuando Buenafuente le desveló que él estaba casado. "Tengo una relación estable con una actriz que se llama Silvia Abril, ¿tú la conoces?", le preguntó el humorista. "No la conozco de nada, no me suena", le respondió la misma Silvia, siguiéndole el juego.

"Ahora sé dónde trabajas y en cualquier momento puedo volver", manifestó La niña de Shrek antes de abandonar el plató.