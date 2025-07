Iker Jiménez cierra la mejor temporada histórica (y la más convulsa) de 'Horizonte' en Cuatro: "Mediaset está contenta"

Iker Jiménez cerró temporada en Horizonte este jueves, en medio de un revuelo en redes sociales entre los que creían que esta había sido la última por haber sido despedido de Mediaset España.

"Buenas noches, aún seguimos por aquí, nos han abierto la barrera, hemos podido entrar en el camerino, nos han dejado sentarnos a la mesa... Para alegría de muchos, que es lo importante. Para desgracia de algunos, que tenían ya incluso refrescando la botella de champán", dijo, dando inicio así al programa.

Iker Jiménez dedicó unos minutos más para dirigirse a los espectadores: "Yo vengo de familia, de nieto, de hijo, de primo, de tíos, comerciantes. Nosotros sabemos que usted y yo tenemos un negocio. Y si usted hace clic, me compra y yo sigo con usted. Y si usted hace clack, ya no me compra".

"Aquí manda el mercado. Yo soy un hombre que tiene la absoluta seguridad de que nada es para siempre, pero me extrañaba", aseguró. "Nuestro oficio es, cada jueves, quitarles un poco de tiempo con informaciones interesantes, pero sinceramente creo que en esta casa están muy contentos", avanzó Jiménez.

Y es que Horizonte ha firmado su mejor temporada histórica con unos datos que lo sitúan como líder absoluto en su franja horaria. El programa del jueves alcanzó un 11,8% de audiencia, anotando una cuarta semana consecutiva por encima del 11% en Cuatro.

Al camerino de #Horizonte de momento sí me han dejado entrar. 😅 pic.twitter.com/Bn9or8DJ2m — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 10, 2025

"Está contenta Mediaset y está contento Publiespaña. Y con lo que hemos pasado este año, que hoy termina a nivel temporada televisiva, es para estar muy contentos", afirmó el presentador de Horizonte. Eso sí, aclaró que en la televisión todo depende de la audiencia, "de su mando": "Ustedes sí que tienen el poder. Esto es democrático, nos quitan y nos ponen".

"A ver quién es el listo que se cree alguien en este medio. Si lo cree, mal hecho, porque en este medio estamos todos de paso", manifestó el periodista. También contó la reacción de algunos de sus compañeros de profesión: "Hoy muchos me llamaban asustados. Por desgracia, esto nos enseña que a veces en un titular, hay que seguir leyendo un poco, porque si no te llevas el susto. Algunos de alegría".

Carmen Porter también bromeó con el asunto: "Veníamos asustados. Decía 'a ver si llegamos y nos dicen de hacer el último', y adiós". Sin embargo, explicaron que su ausencia solo se deberá al período de vacaciones: "La cadena ha decidido que toca vacaciones a partir del 10 de julio, pero nosotros siempre estamos activos".