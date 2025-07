Toñi Moreno desmiente tajante el bulo de su tumor: "Todo no vale. Puedes jugar con todo, pero con la salud no"

Toñi Moreno ha sido víctima de un bulo que se ha difundido a través de YouTube y redes sociales, en el que se afirmaba que la periodista estaba enferma a causa de un tumor.

La presentadora de Hoy en día ha empezado el directo del programa dirigiéndose directamente a los espectadores. "No me gusta ser la protagonista de la historia, pero sí me gustaría que me permitierais unos minutos porque la noticia ha salido en muchísimos medios", ha dicho Toñi, empezando así su intervención.

"Ayer se me caía el teléfono de gente que me quiere bien, de compañeros de la profesión, preguntándome por mi estado de salud. Alguien había publicado que yo podía tener un tumor y la realidad es que tuve que llamar a mi madre y a mi familia para decir que era absolutamente falso", ha contado visiblemente molesta.

La persona que difundió la información falsa fue, ni más ni menos que el periodista Diego Arrabal, con el que ha coincidido en varias ocasiones en televisión. Toñi Moreno ha estallado ante la publicación de su vídeo: "Lo que pretenden este tipo de acciones es eso. Se llama clickbait, y luego cuando entras te das cuenta de que todo lo que ha contado y parece que es, es mentira".

Sin embargo, ha aclarado que se ha basado en "algo que sí que ocurrió". "Hace unos meses, entrevisté a Manu Sánchez en el pódcast de Gente maravillosa. En medio de toda la conversación hablamos de lo importante que es la actitud y el sentido del humor cuando la vida te da un revés", ha empezado a contar.

"Yo conté una anécdota, porque me tuvieron que quitar un mioma en el pleistoceno", ha dicho la presentadora antes de poner un vídeo del fragmento de la entrevista. En su charla con el humorista, Toñi Moreno explicaba que su mioma tenía el mismo tamaño que una naranja, y desvelaba la graciosa reacción de su madre ante esa noticia.

Además, la presentadora ha manifestado que "afortunadamente estoy bien. Aprovecho para decir que hay que hacerse todas las pruebas". Y añadía: "La semana pasada me hice una mamografía y una ecografía. Me estoy cuidando más que nunca, porque hay que cuidarse y porque tengo una niña de cinco años y estoy temerosa".

En un tono mucho más serio ha querido manifestar su descontento ante este bulo: "Todo no vale. Yo vivo en el mundo de la tele y vivo en el mundo de las redes, porque tengo un millón de seguidores, veo lo que hacen otros compañeros e influencers. Todo me parece bien dentro de una moral".

"Puedes jugar con todo, pero con la salud me gustaría que no se jugara. Primero, porque tengo una madre de 80 años y luego porque tengo mucha gente que me quiere", ha dicho tajante. Para terminar con su mensaje a la audiencia ha afirmado que "está más sana que una pera".