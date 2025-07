Verónica Dulanto desmiente en ‘Tardear’ que haya pactado un posado con su marido en la playa: “Me han pillado”

La presentadora Verónica Dulanto y su esposo Andrés aparecen mañana en la portada de una conocida revista. Los dos aparecen en ropa de baño, en la playa, en una actitud cariñosa y feliz. Lo llamativo es que la presentadora acapare esta atención mediática, y ha entrado en directo en Tardear para compartir algunas impresiones.

“Llevo esquivando todos estos años las fotitos, pero este año ya veo que no me he librado. Entonces, tengo que decir a mi favor y al de mi marido: oye, que ni tan mal”, introducía la presentadora de Tardear, que actualmente está de vacaciones.

Frank Blanco, que conoce muy bien a Verónica de trabajar codo a codo con ella, quiso hacer un apunte referido a la relación de la comunicadora con las fotos. Y así, desveló: “Que Verónica diga eso tiene que tranquilizar a la revista Semana, porque la gente tenéis que saberlo. No sabéis lo pesada en mayúsculas que es Verónica con las fotos que te haces en plató con ella”.

“Puedes hacerte 30 fotos con ella y no le gusta ninguna”, denunciaba Frank Blanco. “Imagínate, Fran, las que yo no controlo”, apostillaba Dulanto. Con una sonrisa, aunque por su tono quedaba claro que no le hacía mucha gracia, Verónica explicó que ha ampliado la foto de la portada y “menos mal que toda la letra está encima de la tripa” y por eso piensa que “ni tan mal” la portada.

Desde el plató sus compañeros le decían que estaba guapísima en la foto, y que “menudo torso” lucía su esposo Andrés, al que también mandaban un beso. “Entonces esto descartamos que sea, porque salís estupendos, un pactado, porque ya aquí lo están comentando”, señalaba Leticia Requejo.

Verónica Dulanto y Frank Blanco en 'Tardear'.

“Tú te crees que yo voy a estar en un pactado, que no sé ni quién ha hecho las fotos. Tengo mis sospechas, creo. Porque ya el año pasado estuve a punto de ser pillada y me libré, pero tengo mis sospechas. ¿Tú te crees que yo voy a venir aquí a Ibiza ahora a negociar? Si me pillan, me han pillado”, se resignaba Dulanto.

Para Belén Rodríguez, sin embargo, las imágenes favorecían mucho a su compañera, porque “a la playa no vas así con el pelo tan ideal, que vas con una gomilla”. Y, ante esto, Dulanto quiso hacer un paréntesis: “Yo voy a la playa digna, si puedo”.

Antes de irse, Frank Blanco quiso destacar la estrategia de la entrevista al cubrir las barrigas con texto: “Lo de poner el titular encima de tu barriguita y del presunto sixpack de tu marido es para que la gente no vea cómo estáis, para que se compre la revista y mire dentro. Mañana verás tú también como queda”.