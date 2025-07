Susana Díaz estalla en pleno directo y señala al PSOE: "Ser feminista no es poner más mujeres en los sitios"

Tras estallar la bomba por el caso 'Salazar', el feminismo que defiende la izquierda de este país se ha vuelto a poner en duda. Y como era de esperar el tema no ha tardado en llegar a los platós de los medios de comunicación creando más polémica de la que ya ha generado de por sí este nuevo escándalo.

El Partido Socialista no sabe dónde mirar y cada vez son más las polémicas que le rodean, tanto que incluso muchos de sus integrantes se han alzado como voces críticas ante la situación que vive el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo hemos visto con personalidades tan recientes como Page o la mítica Susana Díaz, quien, como colaboradora habitual de Espejo Público, no ha dudado en interrumpir de forma tajante el debate generado en el programa para sentenciar con su opinión el caso del dirigente sevillano.

Susana Díaz tiene clara su postura. Antena 3

Susanna Griso mostraba su sorpresa ante la postura del Gobierno y del PSOE, quienes aseguran desconocer los presuntos abusos cometidos por Salazar.

Una versión que ha generado gran escepticismo en el plató, y por la que la presentadora no ha dudado en preguntar directamente a Díaz, quien conoce de cerca el funcionamiento interno del partido.

La expresidenta andaluza fue clara al distanciarse personalmente del implicado: "No he tratado en lo personal a Paco Salazar, no he comido ni me he tomado con él un café en mi vida, entonces no sé cómo eran sus relaciones personales con la gente".

Sin embargo, su falta de trato directo no le ha impedido mostrarse visiblemente molesta por la pasividad de ciertos miembros del partido que, según se ha podido saber, habrían escuchado rumores sin tomar acción.

La expresidenta andaluza no está de acuerdo. Antena 3

"Me cabrea mucho que haya miembros de la organización que aseguren haber escuchado sobre el tema y no hayan hecho nada,... porque se convierten en cómplices", sentenció Díaz, dejando clara su postura.

La socialista fue más allá al advertir sobre el deterioro ético que este tipo de conductas puede provocar dentro del partido. "Si un secretario de organización ha sido un presunto putero, ahora hay otros que dicen: ‘pues si este lo ha hecho, ¿por qué no voy a hacer yo lo que me dé la gana?’", explicó indignada, mientras denunciaba que "esas cosas no tienen que tener cabida en mi partido".

En ese sentido, quiso recalcar la esencia del feminismo que, según su visión, no puede limitarse a una cuestión de cuotas, ya que según recalca "ser feminista no es poner más mujeres en los sitios".

La andaluza dejaba claro que "ser feminista es garantizar los derechos de las mujeres. Y esto es lo que a mí me tiene indignada en las últimas horas" concluyó, mostrándose visiblemente afectada por la situación.