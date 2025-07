Pimpinela desvela en ‘La Revuelta’ el motivo por el que han tenido “discusiones graves”: “Casi nos echa el terapeuta”

El dúo Pimpinela, formado por los hermanos Joaquín y Lucía Galán, fueron los invitados de La Revuelta de este martes. Y, como es costumbre, llegaron al programa con las manos llenas: Lucía regaló a David Broncano una tarta hecha por su hija Rocío, y también un reloj con una foto y una frase de una canción del dúo.

El pastel en cuestión se llamaba chocotorta, y estaba hecha de queso untable, dulce de leche y galletas. David lo probó en el plató, y no pudo aguantarse la risa. Y entonces desveló que está bastante dulce. “Se me han dilatado las pupilas”, diría el presentador.

Los chistes sobre la chocotorta continuaron, y entonces Lucía, que días atrás había estado en Y ahora, Sonsoles, le lanzó un dardo: “No critiques más el dulce, que yo te critico las sillas”. Y es que, al ser los últimos programas, el plató está medio desmontado, y no tienen los clásicos sillones, sino unas sillas plegables.

David Broncano explicó que estaban “dentro de una maratón”, grabando varios programas seguidos, pero que “normalmente hay sillón”. Y pidió perdón porque les tocó unas sillas del estilo a la que venden en una conocida cadena de artículos deportivos.

“Tienen unas mesas de ping-pong buenísimas”, apostillaba al respecto Ricardo Castella. Y Lucía entonces desveló que ella juega muy bien al tenis de mesa. “Hacemos campeonatos entre los dos”, afirmaba la cantante. Y Broncano no se resistió a hacer el chiste de llamarlos “Pimponela”.

Pimpinela y David Broncano en 'La Revuelta'.

“Hay gente que dice que juega bien, pero no es fácil”, señalaba el presentador. Y Joaquín aseguró que él juega “tipo japonés, bien fuerte”. “Él sobre todo, a mí el efecto no me sale”, se resignaba su hermana. “¿Quién gana?”, preguntaba Broncano. “Yo”, reconocía Joaquín.

El vocalista masculino del dúo relató entonces que han tenido “discusiones graves” por el ping-pong, “No nos ponemos de acuerdo si la pelota pasó la red o no”. Tras esto, entre todos, bromearon con situaciones en las que el tenis de mesa puede ser difícil de valorar, como, por ejemplo, si la pelota da en el pico de la mesa.

“¿Ha habido riesgo en la carrera por de disolución por pelea de ping-pong?”, quería saber el de Jaén. “Por otras cosas. Pero riesgo de disolución no. Como tener que resetearse y empezar de vuelta, hablando, charlando”, reconocía Joaquín.

Lucía desveló entonces que tuvieron que acudir a “terapia profesional”. “43 años juntos... Habréis tenido movidas”, resumía el presentador. “Hemos tenido, tenemos”, apostillaba la invitada. Y así, ambos contaron cómo el grupo humorístico Les Luthiers le recomendaron su terapeuta,

“Les preguntamos cómo se mantenían juntos después de tanto tiempo y dijeron que hacían terapia de grupo, diciéndose lo que sentían. Nos recomendaron al terapeuta, fuimos, y duramos tres sesiones. Y nos peleamos más que antes. Casi nos echa el terapeuta...”, terminaría contando Lucía.