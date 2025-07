Marta López, sobre la muerte de Michu: "La polémica la ha perseguido siempre, no ha tenido una vida tranquila nunca"

El programa Vamos a ver dedicó una buena parte de su tramo final a hablar de la defunción de Michu, la joven de 33 años que fue pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío. Una mujer que durante un tiempo llegó a ser habitual de programas de televisión como Sálvame Deluxe.

Y una persona que trató con Michu en el pasado es Marta López, que estaba en el plató. Y quiso arrojar luz a cómo era la relación entre la difunta y su familia política, con la que en el pasado hubo mucha distancia.

“Ayer precisamente estuvimos en Tardear con Gloria Camila y decía que había estado el fin de semana con Michu, con la niña en un concierto y ahora la relación era buena entre la familia”, introducía López.

La relación sentimental de Michu y José Fernando estuvo marcada por las idas y las venidas. De hecho, un año antes de quedarse embarazada, llegó a pedir una orden de alejamiento hacia el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano.

“Es que fue una relación tan turbia que dices... Ahora no te sale hablar de aquello teniendo a la pobre Michu (fallecida)”, seguía narrando Marta López. “Pero es que fueron idas y venidas, muchos desencuentros, acusaciones de montajes, acusaciones...” enumeraba la que fuese concursante de Gran Hermano.

Michu, en una participación en Telecinco.

Más adelante, Marta recordó cómo la última aparición de Michu en televisión fue en el programa Tardear, donde ella también colaboraba. Entonces acudió por “un problema, la habían grabado pegándose con una chica en la calle, vino la policía”.

“A ella la polémica la ha perseguido siempre, no ha tenido una vida tranquila nunca. A mí me dio ternura aquel día”, aseguraba López.

“Me acuerdo de que estuvimos con ella y luego es que te daba como cosa hablar. Claro, lo que pasa que (para) ella todo siempre era mentira”, terminaba por decir, dando a entender que la joven siempre desmentía cualquier información que salía hacia su persona.

Vamos a ver también ofreció las primeras imágenes de José Fernando y Gloria Camila tras conocerse la defunción de Michu. La prensa intentó hablar con ellos y pedirle algunas impresiones, pero Gloria Camila prefirió cortar el tema diciendo: “Te lo agradezco, pero ahora mismo os pido respeto y privacidad”.