El jubilado de 74 años de Mallorca que asombra a su cita en 'First Dates': "Cada finde voy a la discoteca, todos me conocen"

First Dates vuelve con más fuerza que nunca a Cuatro. El popular dating show no falla en su emisión de este martes. Así, Carlos Sobera daría la bienvenida a un viejo conocido del programa.

"Me encanta la vida, me encanta disfrutar y ahora vivo para mí mismo. Ahora mismo yo estoy disfrutando", se presentaba Paco, jubilado de 74 años, por tercera vez en First Dates.

"A la tercera, va la vencida", le comentaba a Sobera. "A ver si es verdad, esmérate", subrayaba el presentador vasco. Acto seguido, conversaron sobre sus anteriores fracasos en el programa.

"Eran más mayores que yo y no me seguían el ritmo. Cada fin de semana me voy a la discoteca. Si no hay 50 personas que me saludan, no hay ninguna. ¿Por qué? Porque Paco es Paco, único", afirmaba el soltero de Mallorca.

"Me mantengo porque soy sano desde la uña del pie hasta el moño", se mostraba tajante sobre su estado de salud a su avanzada edad. "Las mujeres me gustan activas, no pasivas, que quede claro. En todos los sentidos", añadía también.

La afortunada que iba a conocerle sería Rosa, vigilante jubilada de 74 años, de Menorca: "Soy un poco clásica pero moderna, me actualizo. Soy una persona que me he adaptado a la vida moderna y me encanta".

"Al principio, me ha encantado. Me ha encantado", no dudaba en confesar Paco sobre su cita de esta noche. "Lo tengo visto de First Dates porque me ha dicho que no es la primera vez que viene. Es súper conocido", subrayaba Rosa al recordar la cara de Paco.

Rosa, 74 años, en 'First Dates'

"Físicamente es muy peculiar, es un señor espectacular. No me lo esperaba así, no me esperaba ese look", apuntaba, por su parte, Rosa.

Durante la cena, Paco le explicaba que "no quería una mujer de sofá". "Me falta el punto, pero sí, soy muy activa y si me pones a hacer te acompaño. Soy cañera, no como él que es muy cañero", opinaba ella.

"La tercera tiene que ser la vencida", afirmaba Paco sobre su posible futuro con Rosa. "Bueno, poco a poco", respondía la de Menorca.

Momento de la cita entre Paco y Rosa, en 'First Dates'

"Es muy pícaro y divertido. Con él, una no se aburre", hablaba ella sin reparo sobre Paco. "Nos hemos reído, hemos disfrutado y eso para mí es lo que vale, el momento", apuntaba el mallorquín.

"A Rosa, la veo como una Rosa de España. Te lo digo yo, una muy buena mujer y positiva", elogiaba Paco todo lo relacionado con su cita en First Dates.

"Me dice que es muy activo y yo no sé si estoy para estos trotes. Hace más de 6 años que no tengo relaciones", confesaba, sin rodeos, Rosa. Tras la cena, ambos fueron al reservado íntimo preparado para este tipo de citas.

Allí, ambos compartieron unos atrevidos pasos de baile. "Bailar con Paco es divertirte a tope. Lo hace espectacular, hace unas posiciones que yo no llego", se expresaba Rosa.

Decisión final entre Paco y Rosa, en 'First Dates'

Paco se sorprendía con la iniciativa de ella: "Pensaba que se iba a cortar. Ha bailado y se ha agachado un poquito". La decisión final parecía lista para sentencia.

"Sí, tendría una segunda cita, me encantaría", no mostraba Paco ningún tipo de dudas de volver a verse con Rosa. Por su parte, ella sorprendía con su respuesta: "Me has encantado y eres un hombre muy divertido. Como pareja no, como amistad sí. Me hace mucha falta un amigo como tú".