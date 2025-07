Noemí Galera, entre lágrimas en el casting final de 'OT 2025': "Decían que era una moda pasajera. Ellas, visionarias"

Operación Triunfo 2025 está a punto de concretar a los 18 aspirantes que llegarán a la primera gala de la edición. Después de recorrer nueve ciudades de España (Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid) y escuchar a más de 11.000 personas, Noemí Galera no pudo contener las lágrimas.

"Bienvenidos, bienvenidas al casting final de Operación Triunfo 2025", pronunció la directora de la academia visiblemente emocionada. "Está claro que este siempre es un momento muy emocionante para todos nosotros, los profes y los que llevamos aquí desde 2001", siguió con la voz entrecortada.

En el primer día del casting final tan solo se encontraban 83 jóvenes. "11.470 personas se han quedado fuera. Es dificilísimo llegar al casting final, podéis estar orgullosos y orgullosas, enhorabuena de parte de todo el equipo", dijo Noemí, alentando a los posibles concursantes.

El casting final consta de tres fases. La primera se llevó a cabo este sábado, 5 de julio, y continuaba los dos días siguientes. Las 18 personas que salgan victoriosas solo se conocerán el día de la Gala 0. Sin embargo, no todos llegarán a la Academia de música más famosa del país, la Gala 0 será otra de las pruebas que tendrán que superar. Dos de ellos quedarán eliminados y 16 se convertirán en los nuevos "triunfitos".

"Os esperan tres días de mucho trabajo, de muchas emociones y de muchos nervios. Son tres días que, para bien o para mal, van a ser inolvidables para todos vosotros y vosotras. Solo 18 llegarán a la Gala 0 de OT", añadió Galera.

"En 2023 empezamos una nueva era con Prime Video y lo hicimos por todo lo alto, batiendo todos los récords. Los castings de este año van por el mismo camino. El contenido en TikTok de los castings ha superado los 250 millones de reproducciones, en YouTube han sumado más de siete millones de visualizaciones", comentaba ante el asombro de los aspirantes.

"Esta será la decimotercera edición de OT. Este dato lo digo para los que en el año 2001 decían que OT era una moda pasajera. Ellas, visionarias", apuntó la directora para los críticos del formato.

"Tenéis a millones de personas en el mundo expectantes y esperando a ver de qué sois capaces. La responsabilidad es muy grande. No os podéis achicar, os lo podéis creer, pero solo un poquito". Y siguió: "Si estáis aquí es porque cumplís varios requisitos: pasión por la música, por supuesto un talento innegable y una voz propia".

Además, Noemí Galera recalcó la importancia de transmitir, de que los espectadores puedan sentir la música a través de la pantalla, ya que como les ha recordado a los jóvenes, van a estar dentro de un programa de televisión.

Casting final 'OT 2025'. Operación Triunfo

Tan solo 18 personas llegarán a la fase final, pero no por ello los demás tienen menos talento. Así quiso explicárselo Galera a las personas que se encontraban allí: "Pasar o no pasar este casting no os define como artistas. Grabaóslo a fuego. Esto solo es un camino en vuestras carreras. Eso sí, tened en cuenta que es una gran oportunidad".