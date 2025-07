Javi Poves entra en ‘Tardear’ para defenderse de su anuncio disfrazado de Jesucristo: “No tengo que pedir disculpas”

El futbolista Javi Poves, conocido en los últimos tiempos por su discurso terraplanista (por el que ha participado en programas como Equipo de investigación), ha protagonizado una campaña publicitaria para buscar socios del club de fútbol del que es presidente, el Moscardó. Y lo ha hecho disfrazándose de Jesucristo y rezando el padrenuestro en arameo.

Un spot que ha levantado cierta controversia, y sobre el que Javi Poves ha querido dar explicaciones en Tardear. Y la primera pregunta que le han lanzado ha sido directa: si era consciente de que si en lugar de Jesús de Nazaret se hubiese “disfrazado de Mahoma te habrían dado matarile”.

“Gracias por la llamada y saber que la repercusión de nuestro anuncio es máxima a través del amor y la sensibilidad”, fue lo primero que respondió Poves. Y luego dio un discurso sobre lo próximas que son el cristianismo y el islam, pues Jesús es profeta en el islamismo, por lo que “yo creo que no”.

Sobre el motivo de la campaña, Poves ha destacado varios factores: su propio pelo, y que es “un fiel seguidor de Camilo Sesto y se cumple el 50 aniversario de Jesucristo Superstar”. Y también “la imaginación, de llevar la espiritualidad a través del fútbol”.

Cristina Cifuentes, presente en el plató, opinó que “para hacer publicidad de las cosas es mejor no ofender al resto de las personas. Y si hay gente a la que le ofende, me parece innecesario”. Y sobre el discurso de Javi Poves, señaló que “los musulmanes no tienen la tolerancia de la religión católica”.

Javi Poves en 'Tardear', comentando su anuncio vestido de Jesucristo.

“Por eso hago la campaña y no en Arabia Saudí, porque somos tolerantes. Si viviese en Yemen o Afganistán la forma de entender la sociedad sería diferente”, se defendía. Y es que Poves lo tenía claro: “No tengo que pedir disculpas por hacer algo espiritual y bonito sobre la figura de Jesucristo”. Y cuando le informaron que Abogados Cristianos iba a entrar en directo, deslizó que sería “para agradecer que le den visibilidad a una figura” y hasta le ofreció que patrocinen al club.

En directo entró Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, que se posicionó con Cifuentes: “Comparto que es algo innecesario. No me parece que con esto se fomente el catolicismo”. Y sí ve “una falta de respeto. Lo más peligroso es que siempre se recurra a lo mismo y contra los mismos”.

Aunque Poves aseguraba no entender qué falta de respeto es rezar la oración en arameo, la lengua de Jesús de Nazaret, y se preguntaba que cómo podía ofender eso a alguien, Castellanos le acusó de “usar la figura de Jesucristo con fines espurios”. “El fin no es que se recite el padrenuestro, era vender abonos”, acusó la abogada.

Tras esto, Poves y Castellano tuvieron una pequeña discusión sobre por qué ley habría que regirse, sobre la de Dios o por la positiva. Finalmente, Frank Blanco acabó despidiendo a ambos y cambiando a otros temas.