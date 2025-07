Alejandra Rubio, con reparos al comentar la última entrevista de Terelu en ‘Vamos a ver’: “No lo quiero tratar aquí”

El pasado viernes Terelu Campos dio una entrevista camuflada de terapia en ¡De Viernes!; la colaboradora televisiva se sentó con una psicóloga a hablar de su vida, adentrándose en cómo todo lo que ha vivido con su madre, María Teresa Campos, le lleva a tener miedo ante una enfermedad degenerativa.

“Tengo miedo a la enfermedad, que conlleve una incapacitación”, reconocía la malagueña. “El desgaste de mi madre me dio muchísimo miedo. Hubiera preferido que fuese feliz, aunque no me conociera”, añadía.

Incluso, desveló que le dijo a su hija que si le sucediese algo así a ella “a mí me matas. Compro la pastilla ya y a mí me matas, no quiero pasar por esto ni nadie que quiero en mi vida sufra esto”. Unas palabras sobre las que Alejandra ha preferido no pronunciarse en su trabajo como colaboradora de Vamos a ver.

“Que cuente la experiencia con sus enfermedades me parece bien. Tiene su parte buena, de que da mucha visibilidad y puede acompañar a mujeres que pasan por lo mismo”, exponía, en referencia a cómo Terelu también habló de su cáncer. Pero luego, Alejandra dejó claro que había temas que no iba a tocar: “No hablo de mi abuela en estos aspectos, respeto que lo hagan, pero yo no quiero”.

Y también apuntó que “las conversaciones que tuve con mi madre se quedan entre ella y yo”, porque tuvieron lugar “en privado”. “Ella se está sincerando, está en una terapia, hablando de sus sentimientos, pero mis sentimientos dicen que no hable de esto. No quiero hacerlo, no quiero tratar aquí y ni en ninguna parte”, exponía con rotundidad.

Tampoco remó mucho a favor de obra Carmen Borrego, que también dejó claro que había líneas que prefería no cruzar. “Yo he hablado mucho con mi hermana respecto a lo que ocurrió con mi madre”, comenzó diciendo.

Carmen reconoció que no pensaba que Terelu “tuviera tan interiorizado” ese miedo a una enfermedad que implicase deterioro cognitivo, y que ciertos pensamientos creía que los decía de un modo “más superficial”. “Me emocionó el viernes. Es duro, pero no quiero ahondar más en el tema”, afirmaba la que fuese concursante de Supervivientes en 2023.

Alejandra Rubio volvería a hablar para decir que “el miedo está en su vida presente, lo ha pasado dos veces, para no tener miedo”. “Ella ha sido siempre muy positiva, pero tener miedo es algo muy natural”, remató la hija de Terelu.