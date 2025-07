Ramón García: "Sigo pensando que 'El Grand Prix' funcionaría mejor con la vaquilla, pero sé que no se puede hacer"

Ramón García suma una nueva edición de El Grand Prix a sus espaldas. Esta es la tercera temporada, después de los 18 años de parón del programa. “Yo me he hecho todas las ediciones y estoy muy contento por la evolución que ha tenido y cómo se ha sabido adaptar a todos los tiempos”, comenta el presentador, emocionado.

El concurso del verano vuelve a las pantallas este mismo lunes, 7 de julio, con ocho entregas en las que se enfrentarán diez pueblos de España. “Encajan perfectamente en el mes de julio y en el mes de agosto. Es un calendario más cerrado, más de verano y favorece más a El Grand Prix”, explica García, en declaraciones BLUPER.

El equipo amarillo y el equipo azul se enfrentarán en los míticos juegos del formato de EuroTV Producciones (Grupo iZen), como a los troncos locos o a los bolos. “Hemos elegido los mejores juegos para que sean los más potentes”, confiesa el vasco.

Los pueblos que competirán son Alagón (Zaragoza), Celanova (Ourense), Cubas de La Sagra (Madrid), Herencia (Ciudad Real), Huelma (Jaén), L'Alborç (Tarragona), L'Olleria (Valencia), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), San Sebastián de La Gomera (Isla de La Gomera-Tenerife) y Urduliz (Vizcaya).

Y es que El Grand Prix tiene esa esencia que atrapa al espectador sin importar su edad. “El Grand Prix sigue manteniendo esa inocencia, ese niño y esa niña, que se quedan ojipláticos viendo los colores amarillos, las sardinas, los troncos rojos, y han pasado 30 años, algo mágico de este formato, por eso ha perdurado en el tiempo”, afirma Ramontxu.

Imagen del primer programa de 'El Grand Prix'. RTVE

¿Cómo te sientes en esta nueva temporada de El Grand Prix después de tantos años al mando?

Yo estoy igual mentalmente, físicamente y biológicamente no. Pero, mentalmente, a la hora de hacer el programa, de venir, de divertirme, yo creo que incluso mejor. Cuando empiezas un proyecto tampoco no sabes cómo va a ir ni cómo va a funcionar hasta que lo conoces.

Después de tantos años haciéndolo, para mí El Grand Prix es un regalo. Es decir, que cuando te gusta algo, ese esfuerzo que haces, yo lo hago encantado de la vida.

¿Te genera incertidumbre someterte a los datos de audiencia?

Ya no. Siempre lo miras, siempre quieres que tu programa se vea mucho. Pero es que ya dependemos de muchas cosas, como la hora a la que se va a emitir. Yo quiero que vaya a las 22:00 horas, pero seguro que va a ir a las 23:00 y pico [más tarde se confirmó que se emitiría tras La Revuelta].

Pero, bueno, esa es una decisión de Televisión Española que hay que respetar. Las audiencias claro que me preocupan, me siguen preocupando, pero ya no te llevas disgustos.

Ahora también se emitirá en Prime Video.

Para nosotros es importante, porque la gente lo va a ver cuando quiera en esa plataforma. Pero es que también lo puede hacer en RTVE, entras en RTVE Play y lo ves al día siguiente.

Quizás pierdes el impacto del número de millones en la emisión, pero si tú vas sumando luego todo lo que se ve... El Grand Prix es el programa más visto.

¿El programa iba a renovar aunque no contara con la inversión de la plataforma?

La plataforma ha ayudado porque había que redondear el presupuesto. Es un tema económico, RTVE tenía un dinero y no llegábamos a hacer ocho programas con ese dinero. Buscamos ayuda y esa ayuda apareció, y es que han aparecido más. Porque, curiosamente, ahora quiere El Grand Prix todo el mundo.

Ramón García, presentador de 'El Grand Prix'. RTVE

Fue decisión tuya que Lalachus copresentara el programa. ¿Por qué?

A Lalachus la conocí personalmente cuando vino de madrina aquí el año pasado. Entonces, me encantó. Creo que es el análisis perfecto de lo que yo siento de significaba El Grand Prix para una niña. Me callé, no le dije a nadie nada y llamé a Lalachus para preguntarle. Recuerdo que se puso a llorar.

¿Por qué no renueva Cristinini?

Ha sido un proceso de cambio. Luego, RTVE también nos apuntó la posibilidad de que estuviese Ángela Fernández, una voz nueva y joven de Radio Nacional de España, que también necesitará promoción. Y la tele es el mejor sitio para promocionar.

Fue un consejo de la cadena, la entrada de Ángela Fernández, y pensamos que el sitio perfecto era el que dejaba libre Cristina.

"Hay una deriva política muy clara en los ataques a Lalachus, pero ella no está aquí por política, la he elegido yo"

¿Qué opinas de las críticas hacia Lalachus? Porque hacia Ángela no hemos visto.

A Ángela no la conocen. Yo no entro en redes sociales porque no me quiero amargar los días, pero a veces me lo cuentan. A Cristina la pusieron a parir, la pobre venía días aquí hecha una calamidad. La misma gente que la ponía a parir, ahora pone a parir a Lalachus.

Es una vergüenza. Es la cobardía de estar detrás de algo, de un pseudónimo, y poner a parir a la gente. Yo creo que hay una deriva política muy clara en los ataques a Lalachus, pero ella no está aquí por política, la he elegido yo. Con el coronavirus, la gente decía: 'Esto nos va a hacer mejores'. Y yo dije: 'El que es un hijo de p..., va a seguir siéndolo'.

Tú has salido ileso, ¿no?

Sí, aunque he tenido de todo. Me han dicho que soy de Bildu. Vas allí y te dicen: ‘Este es del PP’. O del PSOE, porque ahora gobierna el PSOE y por eso me contratan. Es verdad que muchas veces se ha colocado, según quién gobierne, a ciertas personas por política. Y el ladrón siempre cree que todos son de su condición.

Y vuelvo a decir que me da mucho asco lo que está pasando con Lalachus, lo que pasó con Cristina y lo que le va a pasar a Ángela en cuanto empiece a trabajar.

Wilbur y Lalachus, en el primer programa de 'El Grand Prix' este 2025. RTVE

¿Cuál es el éxito de El Grand Prix?

La gente normal. Gente, además, de pueblos pequeños, que es lo bueno de El Grand Prix. Son pueblos entre 5.000 y 6.000 habitantes. Ellos vienen aquí, hay mucha gente que ha viajado poco todavía.

Yo hago un preshow todos los programas. Salgo con una canción, le pongo una canción a Lalachus, otra a Ángela. Luego para la vaquilla, otra para Wilbur, y acabamos todos bailando. Ves la ilusión de la gente, todo el mundo bailando.

¿Crees que el hecho de que te colocasen en alguna tendencia política te podría perjudicar?

Yo nunca me he posicionado políticamente. Y, aunque me han podido querer poner etiquetas, las quito rápidamente. Yo empecé en TVE con el PSOE de Felipe González. Llevo cuatro presidentes.

"Aunque me han querido poner etiquetas, las quito rápidamente. Yo empecé en TVE con el PSOE de González. Llevo cuatro presidentes"

¿Por qué se retira la vaquilla?

Porque hay un movimiento ecologista y animalista que va en contra de tener una vaquilla en la tele. Mayoritariamente los partidos y las asociaciones de ese tipo suelen ser de izquierdas. Gobernaba la izquierda y se retiró El Grand Prix.

De hecho, el año pasado se aprobó la Ley de Bienestar Animal. La política va retocando cosas en la sociedad y la televisión también forma parte de todo eso y se tiene que ir recolocando.

La gente sigue pidiendo la vaquilla…

Yo soy partidario de la vaquilla, de verdad, porque los juegos que hacíamos con la vaquilla son maravillosos y porque en los pueblos se sigue haciendo así. Es decir, España es un país rural. Se equivoca la gente que, desde Madrid, en un despacho, cree que Madrid es lo importante, o Barcelona, o Bilbao.

España sigue siendo rural. Sigue siendo de pueblo. Y en los pueblos, dentro de los juegos que siempre ha habido, sigue existiendo la vaquilla. Es una especie de hipocresía. ¿Por qué seguimos viéndolo y divirtiéndonos en los pueblos y no lo podemos ver en la televisión pública?

Ramón García y la vaquilla de 'El Grand Prix'. RTVE

¿Te ha sorprendido que el programa funcione bien sin la vaquilla?

La sociedad ha evolucionado. Los niños de ahora no conocieron la vaquilla y creen que El Grand Prix es como lo ven ahora. Yo sigo pensando que funcionaría mejor con la vaquilla de verdad. Pero ya sé que no se puede hacer.

¿Te ves dando las Campanadas este año junto a Lalachus?

Yo en las Campanadas me veo siempre. He estado 20 años haciendo eso y no sé si estaré más. Creo que las últimas todavía no las he dado.

Sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Igual su traje era de Telecinco y al llevarlo a Televisión Española, a la gente no le ha gustado"

¿Por qué crees que a la gente le cuesta acostumbrarse a nuevos formatos como La familia de la tele?

La gente ya ha cogido una dinámica con sus productos y meter un producto nuevo es muy complicado. El 85% de los estrenos fracasan porque está muy sujeto ya a lo que está y cuando llega algo nuevo, a la gente le da pereza cambiar.

Un símil del que me estoy acordando ahora es la metáfora del traje. Te pueden poner un traje que no te sienta bien. Igual su traje era de Telecinco y al llevarlo a Televisión Española, a la gente no le ha gustado.