'Tenemos que hablar' o cómo mezclar pareja y trabajo en un pódcast: "En 'Tentaciones', nos echarían a la segunda hoguera"

Dicen que no es lo más recomendable, pero a ellos, por ahora, les va bien. La cantante Samantha Gilabert y el actor Alejandro Vergara mezclan pareja y trabajo en Podimo. En el pódcast Tenemos que hablar... Kheeé!, ahondarán en su relación y reflexionarán sobre el amor en clave divertida y desenfadada.

A Samantha la conocimos en Operación Triunfo 2020, donde se quedó a las puertas de llegar a la final. Alejandro es conocido por sus apariciones en series como Toy Boy, Las chicas del cable o La Promesa. Desvelan que chocan en la forma de enfocar las grabaciones, ya que él odia "procrastinar" y ella deja todo para el último día.

"Hemos tenido algún conflicto al prepararnos, pero nada grave. Por ahora, seguimos juntos", bromea Vergara, y Gilabert añade que el programa tiene como objetivo "normalizar situaciones incómodas que se tienen en pareja, que se suelen esquivar porque las tenemos estigmatizadas".

Ambos reconocen que son seguidores acérrimos de La isla de las tentaciones, pero que jamás se verían participando en un formato de ese estilo. Aunque se identifican como "muy televisivos", las Tentaciones no serían los suyo: "A Telecinco no creo que les interese nuestro tipo de relación".

Acostumbrados a la exposición en redes sociales, especialmente en el caso de Samantha, Alejandro lamenta tener que haber "empezado a vivir el hate a raíz de estar" con la valenciana. "De hecho, en el episodio dos, hablamos del odio en redes".

En primer lugar, ¿de qué va vuestro pódcast? ¿Qué objetivo tenéis con él?

Samantha Gilabert: Aparte de divertirnos muchísimo, normalizar situaciones incómodas que se tienen en pareja, que se esquivan porque las tenemos estigmatizadas. Queremos abrir melones. Es mucho más difícil hablar de ciertos temas con tu pareja por miedo al rechazo que con otra persona y no debería ser así. Tu pareja está ahí, igual que un amigo.

Alejandro Vergara: Pensamos que las conversaciones incómodas son algo malo y son para bien. Cuantas más conversaciones incómodas más sana va a ser esa relación.

¿Cómo surge la propuesta? ¿Vendisteis el proyecto u os lo proponen?

A. Nosotros mandamos el dossier de un proyecto. Dijimos que queríamos trabajar juntos y a Podimo, en vez de hacer ese proyecto que teníamos en mente, se les ocurrió este formato. Un formato que tuviera que ver con la relación y las conversaciones incómodas.

Samantha: "Es más difícil hablar de ciertos temas con tu pareja por miedo al rechazo que con otra persona. No debería ser así"

¿Se puede contar de qué iba ese proyecto inicial?

S. Era una mie... [risas].

A. Tenía una parte de entrevista en función del invitado. Es verdad que, cuando hicimos el dossier, yo no confiaba. Faltaba algo. Fue más como: 'Hola, estamos aquí, queremos trabajar juntos y si os cuadra algo nosotros encantados'.

A la semana, nos llamaron. Que habían pensado en nosotros porque tenían muchas ganas de hacer un proyecto de pareja. Les cuadraba porque nos conocían por separado. Samantha ya había trabajado aquí, en Triunfitas con traumitas, y a mí me habían visto en teatro.

Y la pregunta del millón. ¿Cómo es trabajar en pareja?

A. Un horror, gracias.

S. Bien. Trabajar con alguien nunca es fácil. Alejandro tiene una forma de trabajar obsesiva y no le gusta nada procrastinar. Yo, si tengo cuatro días para hacer algo, lo voy a hacer el último. A Alejandro le dicen: 'Haz esto'. Y Alejandro llega a casa y lo hace.

A. Creo que chocamos en la forma de enfocar los episodios. Esto viene porque tenemos una forma diferente de trabajar. Hemos tenido algún conflicto al prepararnos, pero nada grave. Por ahora, seguimos juntos.

Samantha Gilabert y Alejandro Vergara presentan 'Tenemos que hablar'. Podimo

En las promociones, habláis mucho de "la conversación", así, en mayúsculas. ¿Cómo es la mejor manera de afrontar una crisis de pareja?

A. Con esa conversación. Y, sobre todo, teniendo mucho cuidado, escuchando y haciendo ver que en ningún momento se trata de un ataque para que la otra persona se sienta dolida.

Hablando de tu pasado en OT, Samantha, supongo que has visto que la gente se ha sorprendido de que Lucas Curotto sea camarero. ¿En tu edición te preparaban para saber que no todos cabíais en la industria?

S. Nosotros salimos de una edición muy especial, que tuvo un parón por la pandemia. No pudimos dar conciertos, ni eventos, ni nada. Me alegro por que Lucas haya dado ese paso. Tu mentalidad al salir de OT es: 'Voy a triunfar y lo único que voy a hacer es discos, canciones y conciertos'.

Cuando sales de OT, o te pones a trabajar, o te pones a trabajar. La gente tampoco normaliza que entrar a este concurso no es convertirte en Bisbal de repente. Hay que entender que somos 16 almas y que no tenemos que seguir con la música al salir. Hay gente que vuelve a su trabajo de antes porque se da cuenta de que no le gusta el mundo de la música desde dentro.

Samantha: "Cuando sales de 'OT', o te pones a trabajar o te pones a trabajar. La gente no normaliza que entrar no es convertirte en David Bisbal de repente"

De hecho, ambos venís de profesiones en las que suele existir mucha precariedad.

A. Sí, es muy inestable.

S. Es complicadísimo. La gente está acostumbrada a que el éxito sea hacerse dos Bernabéus seguidos y no. O un WiZink. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar de nada por todo el trabajo que he tenido y tengo. Pero he vivido mucha precariedad también.

Entiendo a la gente que entró con 18 a la Academia. No ha trabajado porque le ha sido físicamente imposible, y a lo mejor volverá a la precariedad después o les cueste hacerse un hueco.

Alejandro, un año después de abandonar La Promesa, ¿cómo se vive desde fuera el éxito de la serie, como espectador?

A. Fue una experiencia increíble y no me extraña el éxito que está teniendo. La Promesa ha vuelto a conseguir que las diarias estén arriba. A veces, las infravaloramos. Estoy súper contento por mis compañeros, que hacen un trabajo enorme artístico y técnico.

Alejandro Vergara y Samantha Gilabert, en un fotomontaje de BLUPER. RTVE

¿Te involucrarías de nuevo en una ficción diaria?

A. Dime cuándo y firmo. Me gusta mucho ese ritmo de diaria, ¿sabes? Lo disfruto mucho, me gusta estar involucrado de esa manera. Ir ahí, día tras día. Si son series que se graban en sesiones sueltas, al final cuesta más crear ese núcleo, esa familia.

Sois dos personas con bastantes seguidores en redes. ¿Sentís presión de subir contenido, tanto individualmente como en pareja? ¿Cómo lleváis la exposición?

S. Yo la verdad es que no. Mi trabajo va ligado a mi vida diaria porque también trabajo mucho en redes. La manera de crear contenido lifestyle me gusta mucho, me hace sentir cómoda.

A. Ella es que también viene del mundo OT, que hay un fenómeno fan increíble y por ello ha podido sentir más presión. De hecho, en el episodio dos, hablamos del hate en redes. Yo empecé a vivirlo a raíz de estar con ella, con comentarios y tal.

Pero no estoy pendiente de lo que subo o no. En todo caso, por el hecho de que las redes son tu currículum para que se vea que estás haciendo algo. Pero con mi relación nunca he sentido presión, soy natural en ese sentido. Lo que me apetece lo subo y lo que no no.

Alejandro: "Empecé a vivir 'hate' en redes a raíz de estar con Samantha, por comentarios y tal. Pero no estoy pendiente de lo que subo o no subo"

¿Qué os parece La isla de las tentaciones? ¿Os presentaríais a un programa así?

S. Nos encanta verlo, pero no.

A. No es un programa para nosotros, no serviríamos porque yo la respetaría muchísimo y ella muchísimo a mí. Evitaríamos cualquier malentendido para que el otro no se rallarse en la otra villa. Creo que nos cuidaríamos mucho y nos echarían en la segunda hoguera.

Televisión Española está preparando un programa de reformas en pareja...

S .Pues mira, cualquiera menos La isla de las tentaciones. Además, es que a mí me gusta mucho la tele. Alejandro también es como muy televisivo. Y, no sé, a mí me encanta todo. Siempre me ha gustado. Pero las Tentaciones no porque a Telecinco no creo que les interese nuestro tipo de relación.