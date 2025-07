Belén Rodríguez, sin tapujos sobre Terelu Campos: "No se ha terminado de aceptar nunca"

Terelu Campos se ha sentado en ¡De viernes! con un único objetivo: sincerarse sobre su vida. Enfrentándose a una sesión de terapia muy completa con la psicóloga Ana Sierra, la tertuliana ha entrado en varios temas dolorosos a los que se ha enfrentado como nunca.

"He sufrido muchísimo con la estatura durante muchísimos años. Me sentía que era una mujer deseada, pero me he castigado desde que recuerdo. No puedo pedirle a la gente que diga que estoy como estaba porque no es verdad", confesaba la hija de María Teresa Campos.

El testimonio de la tertuliana de televisión no pasó desapercibido para nadie, y desde Fiesta se hicieron eco de ello. Los colaboradores fueron tajantes. "Ella se castigaba mucho físicamente y no se ha terminado de aceptar nunca", expresó Belén Rodríguez en plató.

"Para mí es la misma de siempre. Sí que ha aprovechado su juventud, pero lo que tendría que cambiar es el chip de su cabeza", añadió Carmen Alcayde. Amor Romeira no tardaría en intervenir: "El mirarte al espejo y conocerte, habiendo superado dos enfermedades muy graves que le han desbaratado su cuerpo, debe ser difícil", puntualizó entonces la colaboradora.

Sin embargo, otros tertulianos no estuvieron de acuerdo con la situación y no se cortaron en expresar su verdadera opinión: "Lo que no se puede es vivir del drama", se escuchó decir a uno de ellos.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

"Va mucho más allá de que haya sido un pivón, si no que ha pasado por dos enfermedades que le han destrozado su cuerpo. Sus inseguridades han salido a flote", indicó otra de las colaboradoras.

Aunque el cambio físico de Terelu fue uno de los temas más comentados, la relación que mantiene Alejandra Rubio con su madre tampoco pasó desapercibida. "Me encantaría que después de esa entrevista, Alejandra no hostigara tanto a su madre cuando llora públicamente", dijo Amor Romeira, quien confesó conocerla desde hace muchos años.

"Eso que dice Terelu de querer ser menos perfeccionista y crítica, quiero que tenga la misma libertad que tiene su hija para hablar", sentenció por su parte otro de los tertulianos.

"Creo que toda la familia tiene miedo a que Alejandra se enfade y la líe. Ellos tienen cuidado de lo que dicen para que ella no se enfade", añadió nuevamente Belén Rodríguez.

"Está en su mejor momento", apuntó Emma García tras escuchar las opiniones de los colaboradores. Pero eso no fue todo. La presentadora del magacín confesó que luego de volver de Honduras, Terelu "se ha quitado esa coraza y a mí me gusta más cómo se muestra ahora".