Jordi Évole frena la broma de Cristina Pardo sobre el bulo que lo une a Santos Cerdán: "Hoy no me hace gracia"

Jordi Évole entró en directo este jueves en Más vale tarde para denunciar el bulo que han vertido sobre el supuesto vínculo que tiene con Santos Cerdán. El presentador de laSexta se mostraba visiblemente molesto y aseguró que tomará medidas legales.

"Has sido noticia en las últimas horas porque has tenido que desmentir un bulo vía redes. Un bulo que te situaba en el entorno de esta trama. No te acabamos de ver, sobre todo, por lo cutre de los apodos: barriguitas, pitbull, pequeño...No sé el que te hubieran puesto a ti", anunció Iñaki López.

Jordi Évole explicó de qué se trataba la información falsa que se estaba difundiendo sobre él: "Se ha publicado una noticia que decía que yo había hecho de intermediario entre Santos Cerdán y su abogado, Benet Salellas"."Tengo un día un poco rabioso, sinceramente, porque me parece que sale gratis publicar una mentira sin contrastar", confesó el presentador de televisión.

Cristina Pardo, intentando "desengrasar el asunto", soltó un pequeño chiste que no le hizo nada de gracia a al presentador: “Para cerrar el círculo deberías contratar a Benet Salellas para que emprenda esas acciones legales”. "No me hace mucha gracia hoy”, respondió Jordi.

La presentadora de Más vale tarde trató de remediar su metedura de pata, pero se llevó un nuevo zasca por parte de Évole: "Para mí no es desengrasante, para mí es una put... Lo que intentan es minar tu credibilidad y tu profesionalidad. Hay días que uno no está para chistes ni para comentarios", confesó.

Jordi denunció también que, a pesar de haber desmentido la información, la noticia seguía publicada. "Sé que decir que voy a iniciar acciones legales hace más gorda la noticia, pero no te puedes callar tampoco porque les das el okay", apuntó. "Me parece de una praxis pésima y un asco de periodismo", concluyó Évole.

Pardo, además, hizo referencia a los episodios de Junqueras, Sandro Rosell y Francisco Granados sobre su experiencia con su ingreso a prisión en el formato Lo de Évole. "Ha sido muy interesante recuperar esos momentos", le comentó la presentadora, a la vez que le preguntaba al periodista si había pensado en ellos ante el caso de Santos Cerdán.

"La verdad es que no, no he pensado en esos momentos. Tampoco he pensado en el ingreso de Santos Cerdán, no he pensado en cómo iba a ser esa primera noche. No he tenido tiempo", finalizó Évole.