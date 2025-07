Montoya rompe su silencio en su reaparición en redes sociales con un comunicado: “La salud mental no es un juego”

Tras días de incertidumbre y especulaciones, José Carlos Montoya, exparticipante de La isla de las tentaciones y finalista de Supervivientes 2025, ha reaparecido públicamente a través de sus redes sociales. Y allí ha ofrecido una suerte de comunicado en el que da detalles de cómo se encuentra actualmente.

El cantante sevillano llevaba desaparecido desde la final del reality de Telecinco, celebrada el martes 17 de junio. Su ausencia en el debate final, reforzada tras un tenso enfrentamiento televisivo con su expareja Anita Williams, había generado gran preocupación entre sus seguidores.

Montoya se refugió en su domicilio en Utrera, según explicó, por prescripción médica. Desde entonces, se había mantenido alejado de la vida pública y de sus redes sociales, alimentando rumores sobre su estado de salud. Ahora, el también exconcursante de El Conquistador ha querido poner fin al silencio con un mensaje sincero y emotivo en el que agradece el apoyo recibido durante este tiempo.

“Quiero agradecer de todo corazón el cariño y el respeto que me estáis haciendo llegar”, comienza diciendo en su escrito, que ha hecho público a través de Instagram. En él reconoce haber atravesado una etapa complicada a nivel emocional: “He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me estaba sumergiendo sin darme cuenta, movido siempre por el amor”.

A pesar de ser un fenómeno televisivo, Montoya asegura no buscar la fama ni el reconocimiento, y así, expresa: “No pretendo gustar a todo el mundo, ni ser el centro de un circo, ni mucho menos ganar un premio, pero no todo vale. La ilusión se transformó en pesadilla, de esas que te atrapan”.

Montoya y Anita en la final de 'Supervivientes 2025'.

Montoya se disculpa también públicamente por no haber estado a la altura de las expectativas: “Pido perdón por no estar bien y por no haber estado a la altura quizás de muchos de vosotr@s”. Y explica que está trabajando en su recuperación con ayuda profesional. “La salud mental no es un juego, y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz, afirma.

El andaluz no da una fecha concreta para su regreso a los medios o redes sociales, y, además, termina su escrito advirtiendo que tomará medidas legales para proteger su imagen: “He contratado los servicios de un abogado para defender mis intereses ante los tribunales, especialmente ante cualquier ataque a mi honor, mi intimidad y mi propia imagen”.

Su reaparición ha sido recibida con una ola de solidaridad por parte de sus seguidores, que ahora esperan que Montoya pueda recuperarse plenamente y volver, cuando esté preparado, a la vida pública.